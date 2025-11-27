El jefe del Estado Mayor del Ejército toma posesión como presidente interino tras el golpe de Estado

El cierre de fronteras y la suspensión de todas las instituciones públicas figuran entre las primeras medidas adoptadas por la junta militar que asumió el poder en Guinea Bissau. De acuerdo con el medio O Democrata, Horta N'Tam, quien hasta ahora lideraba el Estado Mayor del Ejército de Tierra, fue designado presidente interino por el Alto Mando Militar para la Restauración de la Seguridad Nacional y el Orden Público, tras el golpe de Estado ejecutado el miércoles. N'Tam manifestó en un discurso transmitido por la Radio de Difusión Nacional que permanecerá al frente del país durante un año de transición propuesto por la propia junta, en un contexto de crisis institucional desatada tras las elecciones del domingo anterior.

Según informó O Democrata, la tensión se agravó cuando el presidente derrocado, Umaro Sissoco Embaló, y el opositor Fernando Dias da Costa se proclamaron vencedores de los comicios, intensificando la incertidumbre política. La acción militar —justificada por la cúpula castrense como una respuesta para salvaguardar la democracia y la estabilidad ante presuntos riesgos de injerencia y desórdenes civiles— derivó en la detención de Embaló y otros funcionarios, el cierre de fronteras, la restricción del acceso a redes sociales y la imposición de un toque de queda nocturno, vigente entre las 21:00 y las 6:00 horas locales.

En su primer mensaje al país, Horta N'Tam agradeció la confianza depositada por las Fuerzas Armadas y argumentó que la intervención militar respondía a la supuesta existencia de un plan golpista respaldado por narcotraficantes, cuyo objetivo sería, según sus palabras, "capturar la democracia guineana". El general, que en el pasado ocupó el cargo de comandante de la Guardia Nacional y tuvo el respaldo del propio Embaló para asumir la jefatura del Estado Mayor, reconoció además las dificultades del momento e instó a partidos políticos y miembros de la sociedad civil a cooperar en el restablecimiento de la normalidad institucional, tras la suspensión de las instituciones y el anuncio previsto de elecciones inmediatas.

El medio O Democrata detalló que la votación del domingo, celebrada en calma, estuvo marcada por la exclusión del principal referente opositor, Domingos Simões Pereira, cuya candidatura fue desechada por las autoridades. Este hecho llevó al Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC-CV), fuerza política dominante desde la independencia en 1974, a manifestar su respaldo a Dias da Costa como alternativa a Embaló, cuyo mandato era objeto de impugnaciones por presuntamente exceder el límite de cinco años desde su acceso al poder el 27 de febrero de 2020.

Las Fuerzas Armadas habían reportado semanas antes un intento de golpe, atribuido a generales y altos mandos, en medio de denuncias opositoras sobre la prolongación indebida de la presidencia de Embaló y el ambiente de tensión previo a los comicios del 23 de noviembre. Embaló, quien asumió el poder tras imponerse en una segunda vuelta electoral a Simões Pereira, ya había denunciado dos intentonas golpistas a lo largo de su mandato: una en febrero de 2022 y otra en diciembre de 2023.

La Unión Africana, por su parte, condenó lo ocurrido “de forma inequívoca”, según señaló Mahmoud Ali Youssouf, presidente de la Comisión de esa organización continental. Youssouf exigió la liberación inmediata de Embaló y de las demás personas retenidas, reiterando la política de “tolerancia cero” ante cualquier cambio inconstitucional de gobierno. Subrayó la necesidad de respetar el proceso electoral en marcha y llegar al anuncio oficial del vencedor de las últimas elecciones por parte de la comisión electoral.

Además, la Unión Africana instó a todos los actores políticos y sociales a actuar con máxima contención y aseguró su disposición para colaborar en medidas orientadas a restaurar la estabilidad y garantizar la continuidad del proceso democrático. En un comunicado reproducido por O Democrata, el organismo ratificó su apoyo y solidaridad con “el pueblo de Guinea Bissau en este periodo crítico”, comprometiéndose a acompañar los esfuerzos de avance hacia la paz y la consolidación democrática.

Con este último golpe, Guinea Bissau se suma a la lista de países de África Occidental afectados por acciones similares desde 2020, en Malí, Burkina Faso, Níger y Guinea. Las consecuencias han incluido el cierre de todas las instituciones republicanas, que ahora permanecen bajo control del Alto Mando Militar, mientras la sociedad civil y los partidos políticos recalcan el desafío de restablecer la legalidad y la vida constitucional después de la crisis.

El portavoz del Ejército, Dinis N’Tchama, había justificado el levantamiento como un mecanismo para “restaurar la seguridad nacional y el orden público” y confirmó la asunción de todos los poderes estatales por parte de la nueva junta. En paralelo, informaciones de O Democrata indican que la sociedad enfrenta restricciones severas tanto en la movilidad como en el acceso a la información, en un intento de los líderes militares por consolidar su control y disuadir cualquier resistencia u oposición.

El contexto de inestabilidad en Guinea Bissau arrastra antecedentes de conflictos recurrentes entre el poder ejecutivo y sectores de oposición, además del debate sobre la reforma institucional y la relación con actores internacionales, incluyendo la preocupación por la implicación de redes de narcotráfico en los conflictos internos, punto señalado reiteradamente por líderes castrenses y civiles. La situación se mantiene en desarrollo, mientras la presión internacional demanda la restauración del orden constitucional y la liberación de los dirigentes apresados por los militares en el poder.