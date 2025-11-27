El extremo Luis Rioja renueva con el Valencia CF hasta junio de 2027

El Valencia CF ha hecho efectiva este jueves la renovación contractual del atacante español Luis Rioja hasta el 30 de junio de 2027, "en una muestra" por parte de la entidad 'che' "de confianza plena y reconocimiento a su rendimiento, profesionalidad y compromiso".

Así lo indicó el propio Valencia. "El extremo valencianista tenía estipulada en su contrato una cláusula de renovación automática en caso de disputar un número determinado de partidos. El club, en una muestra de confianza plena y reconocimiento a su rendimiento, profesionalidad y compromiso, ha tomado la decisión de hacerla efectiva de forma anticipada, prolongando así su vinculación por una temporada más", añadió la nota.

"Desde su llegada al Valencia CF en 2024, el futbolista de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) ha disputado 49 partidos hasta la fecha, marcando 6 goles y repartiendo 6 asistencias", resumió el mismo comunicado 'che'.

Ese texto apuntó que "su contribución sobre el césped lo ha consolidado como una pieza clave por su experiencia y capacidad competitiva, siendo capaz de adoptar, además, un rol en el vestuario y en el día a día que lo convierte en una clara referencia para jugadores más jóvenes".

"La renovación contractual de Luis Rioja reafirma su compromiso con el proyecto y supone la continuidad de un jugador importante para el equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán", zanjó la nota de prensa.