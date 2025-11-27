El estadounidense Fuzzy Zoeller, ganador de dos 'majors', fallece a los 74 años

Tras la afirmación de Fuzzy Zoeller tras la victoria de Tiger Woods en el Masters de 1997, en la que declaró: “Le das una palmadita en la espalda y le das la enhorabuena, lo disfrutas y le dices que el año que viene no sirva pollo frito... o berza o lo que demonios sirvan”, una polémica se instaló de forma duradera en el entorno deportivo estadounidense. El propio Zoeller reconoció más adelante que ese comentario lo acompañaría durante toda su vida como motivo de persecución pública, lo cual marcó su imagen ante la opinión pública y reactivó el debate sobre el racismo en el golf. De manera orgánica, esta controversia se mantiene vigente con la noticia difundida este jueves: el PGA Tour informó que Zoeller falleció a los 74 años.

Según consignó el PGA Tour en su cuenta de la red social X, Zoeller representó una figura emblemática en la historia del golf estadounidense gracias a su conquista de dos torneos de máxima relevancia internacional: el Masters de 1979 en el Augusta National Golf Club y el US Open de 1984 en el campo de Winged Foot. Estas victorias situaron al golfista entre los referentes principales de la disciplina durante su época, particularmente al convertirse en el último debutante en obtener el título en Augusta, una hazaña lograda hasta el momento por solamente otros dos jugadores.

De acuerdo con los datos publicados por el PGA Tour, Zoeller integró el equipo estadounidense en tres ediciones de la Ryder Cup, uno de los certámenes más prestigiosos de la disciplina, donde logró la victoria en dos ocasiones. El medio indicó que su desempeño en estos torneos, sumado a su carisma, le otorgó el aprecio tanto de la afición como de sus colegas profesionales.

El PGA Tour recordó que, pese a las victorias y el reconocimiento, el episodio de 1997 configuró un punto de inflexión en la trayectoria pública de Zoeller. La frase hacia Woods, registrada ante los medios y considerada racista, generó una reacción negativa de alcance nacional y propició discusiones sobre el papel de la inclusión y la diversidad en el deporte estadounidense. El propio Zoeller admitió posteriormente que sus palabras impactarían de forma permanente sobre su reputación.

Dentro del homenaje realizado por Jay Monahan, comisionado del PGA Tour, por medio de la red social X, se destacó que Zoeller dejó “una huella indeleble en el juego del golf” y que su talento y sentido del humor contribuyeron a establecer vínculos tanto con seguidores como con jugadores. Así lo reprodujo el PGA Tour en su cobertura, remarcando las condolencias dirigidas a la familia del fallecido golfista.

El PGA Tour subrayó el hecho de que Zoeller es uno de los pocos debutantes en lograr la “chaqueta verde” del Masters, un distintivo de gran valor en el torneo disputado en Augusta, lo cual consolidó su relevancia en los principales escenarios del golf mundial. Su título en el US Open de 1984 puso de relieve su capacidad de adaptación y solidez en diferentes condiciones de juego, según detalló el PGA Tour, lo que contribuyó a forjar su legado deportivo.

El anuncio de la muerte de Zoeller provocó una sucesión de homenajes y recordatorios dentro del mundo del deporte, como señalaron diversos miembros históricos del circuito profesional y analistas, quienes destacaron tanto su historial de victorias como su presencia en competencias internacionales de alto prestigio. No obstante, tal como se consignó en el comunicado oficial del PGA Tour, la referencia al episodio de 1997 persistió en las evaluaciones sobre su figura, ilustrando el peso que los acontecimientos extradeportivos pueden tener sobre la percepción pública de los deportistas.

La carrera de Zoeller se configuró como un trayecto de logros destacados entre los golfistas estadounidenses, marcado por los títulos obtenidos en Augusta y en Winged Foot, pero también por las controversias que acompañaron su vida profesional. Los eventos de 1997, en particular, se mantienen como un punto de referencia para el análisis de la evolución de la inclusión y la lucha contra el racismo en el deporte, de acuerdo con lo reflejado por el PGA Tour. Las reacciones tras su fallecimiento reflejaron una mezcla de reconocimiento por sus logros y de revisión crítica sobre el legado completo de su carrera, extendiendo el debate público iniciado décadas atrás.