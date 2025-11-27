El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal sufre una lesión muscular en los isquiotibiales

El club informó que la disponibilidad de Mikel Oyarzabal para los próximos partidos dependerá de cómo evolucione su dolencia, lo que genera incertidumbre de cara a encuentros determinantes para la Real Sociedad en LaLiga y la Copa del Rey. Según detalló el comunicado de los servicios médicos del conjunto donostiarra, las pruebas médicas confirmaron una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda del delantero internacional.

De acuerdo con la información publicada por el club y recogida por los servicios médicos, Oyarzabal no estará disponible este domingo en Anoeta frente al Villarreal, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El comunicado oficial señaló: “Las pruebas realizadas a Mikel Oyarzabal por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad”.

La ausencia de Oyarzabal afecta al entrenador Sergio Francisco, ya que el atacante se ha consolidado como el máximo goleador de la temporada y ha incidido directamente en los resultados recientes del equipo. Según consignó la propia entidad donostiarra, Oyarzabal ha participado en cinco goles durante las últimas cuatro jornadas de Liga, firmando tres tantos y aportando dos asistencias, lo que lo convierte en una pieza esencial del actual esquema ofensivo.

El alcance de la lesión no solo lo marginará del compromiso frente al Villarreal, sino que lo convierte en seria duda para el partido copero ante el Reus, previsto para el siguiente miércoles, y para el derbi vasco de la jornada 15, donde la Real Sociedad visitará al Deportivo Alavés en el estadio Mendizorroza. La planificación deportiva deberá adaptarse a la espera de la recuperación del futbolista, en medio de una agenda cargada con partidos de relevancia para sus aspiraciones tanto en Liga como en Copa.

Además, la baja de Oyarzabal se suma a las ya conocidas ausencias de los delanteros Orri Óskarsson y Jon Karrikaburu, lo que estrecha las opciones ofensivas para el cuerpo técnico. Según destacó el club, las únicas alternativas naturales para ocupar el puesto de delantero centro son ahora Umar Sadiq y Gonçalo Guedes, quienes asumen la responsabilidad de mantener la producción goleadora del equipo en ausencia del internacional español.

La Real Sociedad se enfrenta a una situación compleja en su delantera antes de compromisos exigentes, mientras la incertidumbre respecto a la recuperación de Oyarzabal marca el panorama inmediato del conjunto txuri urdin, tal como informó el club.