Australia pone a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de "patrocinadores del terrorismo"

El Gobierno australiano ordenó la expulsión del embajador iraní en Canberra tras atribuirle la responsabilidad de dos ataques incendiarios en Sídney y Melbourne registrados en 2024. Esta medida marcó la primera expulsión de un diplomático iraní en Australia desde la Segunda Guerra Mundial, según consignó el medio Europa Press. A raíz de estos hechos y en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas, Australia decidió incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de "patrocinadores estatales del terrorismo".

Según informó Europa Press, la inclusión de la Guardia Revolucionaria en esta lista responde a las conclusiones de los servicios de Inteligencia australianos, que responsabilizan a esta fuerza militar iraní de planear ataques dirigidos contra la comunidad judía en territorio australiano. Las autoridades señalaron que la decisión pretende reforzar la seguridad nacional frente a acciones extranjeras consideradas una amenaza directa para el país.

En un comunicado oficial divulgado por la ministra de Exteriores, Penny Wong, se afirmó que “los ataques de Irán no tienen precedentes y son actos peligrosos, orquestados por un país externo en suelo australiano”. Wong explicó que el Ejecutivo encabezado por Anthony Albanese ha adoptado medidas más estrictas en relación con Irán en comparación con gobiernos anteriores, y reiteró que la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de la población australiana. Según detalló Europa Press, el gobierno indicó que persistirá en el desarrollo de estrategias destinadas a mantener a salvo a sus ciudadanos ante posibles amenazas de origen extranjero.

Las autoridades sostienen que la decisión se basa en recomendaciones de los servicios de inteligencia, que vinculan a la Guardia Revolucionaria con acciones que ponen en riesgo la integridad y el bienestar de residentes australianos, especialmente de la comunidad judía. Los hechos recientes atribuidos a la intervención iraní impulsaron un cambio en la postura gubernamental frente a Teherán, endureciendo las políticas en materia de relaciones exteriores y defensa nacional, reportó Europa Press.

En reacción a esta inclusión en la lista australiana, el Ministerio de Exteriores de Irán repudió la determinación del gobierno australiano y la describió como "injustificada" y "un acto insultante". Teherán expresó su “enérgica condena” a través de un comunicado en la cuenta oficial del ministerio en la red social X, señalando que estas acciones constituyen una transgresión a las normas internacionales sobre la soberanía nacional. Además, Irán reprochó que altos funcionarios australianos estén actuando guiados por lo que denominaron “la perversa política del régimen genocida israelí” y sostuvo que las acusaciones se basan en “mentiras contra Irán”.

Las autoridades iraníes denunciaron que la decisión australiana sigue una estrategia destinada a desviar la atención internacional sobre el conflicto en Gaza y acusaron a Canberra de alinearse con intereses israelíes. “Esta acción irresponsable va en línea con el grave error que cometió el Gobierno australiano, basándose en acusaciones completamente falsas e inventadas por las agencias de seguridad del régimen sionista”, indicó el comunicado divulgado en redes sociales y citado por Europa Press. Teherán señaló que esta medida supone complicidad con “criminales buscados por el Tribunal Penal Internacional (TPI)”.

El ministerio iraní también defendió el papel de la Guardia Revolucionaria, afirmando que esta organización militar se dedica a la protección de la soberanía y la seguridad nacional del país frente a agresiones externas y en la lucha contra el terrorismo, incluyendo acciones contra el denominado Estado Islámico. Ante el avance de las sanciones y las acusaciones, Irán anunció que asumirá “todas las medidas necesarias” para proteger la reputación y el estatus de sus Fuerzas Armadas frente a lo que definen como “etiquetas hostiles”.

La controversia diplomática entre Canberra y Teherán se intensificó luego de que, en agosto del año anterior, las autoridades australianas responsabilizaran a Irán de ataques incendiarios y dieran al embajador iraní un plazo de una semana para abandonar el país. Esta medida, según reportó Europa Press, representó una ruptura significativa en la relación bilateral y sentó precedentes para posteriores acciones de aislamiento frente a la administración iraní y sus organismos.

Con la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de patrocinadores del terrorismo, Australia refuerza su compromiso con la seguridad interna y se alinea con las recomendaciones de sus agencias de inteligencia frente a amenazas consideradas externas. Al mismo tiempo, este paso aumenta la tensión diplomática entre ambos países e introduce nuevos desafíos en el panorama de las relaciones internacionales y la gestión de incidentes vinculados a la seguridad y la denuncia de actividades consideradas terroristas en territorio australiano.