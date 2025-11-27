Aumentan a 55 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

La investigación sobre las causas del incendio incluye la recolección de muestras del material de andamiaje que rodeaba la fachada del complejo, según informaciones recogidas por el diario 'The Standard'. Las autoridades consideran que el bambú, utilizado junto a paneles de poliestireno, pudo haber favorecido la propagación veloz de las llamas. A raíz de estos indicios, el Departamento de Bomberos y los expertos examinan cómo estos materiales intervinieron en el avance del fuego. El siniestro ya ha dejado 55 muertos en el distrito de Tai Po, en Hong Kong, entre ellos un bombero, mientras que las operaciones de rescate y búsqueda continúan ante la magnitud de personas desaparecidas.

De acuerdo con 'The Standard', el número de desaparecidos ha ascendido a 279 y más de 70 individuos resultaron heridos, incluyendo siete ciudadanos chinos. Las tareas de emergencia se centran en la localización y salvamento de las personas que aún siguen sin ser ubicadas, mientras el complejo residencial permanece consumido por el incendio. Los equipos de intervención han desplegado aproximadamente 800 bomberos y 140 camiones, junto con el uso de drones, para sofocar las llamas y facilitar la identificación de las personas que podrían encontrarse atrapadas dentro de los rascacielos afectados.

El Departamento de Bomberos de la región administrativa especial china reportó que 51 víctimas fueron encontradas sin vida en el lugar del siniestro. Otras cuatro personas fallecieron en hospitales, tras no superar la gravedad de las lesiones sufridas. El balance de heridos se mantiene por encima de 70, según consignó 'The Standard', en un contexto de alta presión sobre los servicios médicos y de emergencia de la ciudad.

En el marco de las investigaciones, hasta el momento las autoridades han procedido a arrestar a tres personas implicadas por posible negligencia durante las tareas de rescate. Entre los detenidos figuran dos directores y un constructor vinculados a la inmobiliaria responsable de las obras en el complejo residencial. De acuerdo con los reportes de 'The Standard', estas detenciones se produjeron mientras los cuerpos de rescate proseguían con labores de salvamento, y la policía examinaba posibles responsabilidades en la gestión de la seguridad y en el correcto cumplimiento de los procedimientos durante la emergencia.

Las autoridades han puesto un foco especial sobre los materiales utilizados en la construcción del edificio. Expertos consultados por 'The Standard' explicaron que la combinación de bambú y paneles de poliestireno en las estructuras de andamiaje pudo incrementar la velocidad de propagación del fuego, aumentando la dificultad de las labores para controlar el incendio y contribuir al alto número de víctimas.

El operativo de emergencia cuenta con la participación coordinada de bomberos, unidades médicas y equipos técnicos con equipamiento especializado. La utilización de drones ha permitido obtener imágenes y mapas de calor que facilitan la localización de focos de incendio activos y la identificación de personas aisladas en las plantas superiores de los rascacielos. 'The Standard' detalló que los equipos intentan maximizar las posibilidades de rescate ante la amenaza de colapso estructural provocada por las altas temperaturas registradas en los edificios.

El incendio, que comenzó en la urbanización situada en el distrito Tai Po, sigue activo en determinadas áreas, planteando retos para quienes participan en la respuesta al desastre. Desde el inicio del evento, los servicios de emergencia han establecido perímetros de seguridad para restringir el acceso y coordinar la circulación de vehículos y personal sanitario en la zona afectada. Según publicó 'The Standard', la incertidumbre sobre las condiciones dentro del complejo obstaculiza la evaluación completa de daños y el número definitivo de víctimas y desaparecidos.

Las autoridades locales y expertos en edificación discuten posibles revisiones de la normativa sobre materiales de construcción, a raíz de las primeras conclusiones que ligan el incendio a la presencia de materiales altamente inflamables en los sistemas de andamiaje. Según informó 'The Standard', la comunidad en Hong Kong demanda respuestas tras el saldo mortal del incidente y la magnitud del impacto, mientras las cifras oficiales se mantienen en proceso de actualización conforme se desarrollan las labores de rescate y reconocimiento en el sitio del siniestro.