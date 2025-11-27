Ascienden a 44, incluido un bombero, los muertos en el incendio de varios rascacielos en Hong Kong

Las inspecciones llevadas a cabo tras el incendio en Wang Fuk Court identificaron la presencia de la misma película protectora de alta inflamabilidad en una torre del complejo que no sufrió daños, hecho que los investigadores consideran clave para entender el modo en que los materiales facilitaban la propagación de las llamas en las áreas afectadas. A raíz de estos hallazgos, las autoridades decidieron detener a dos directores y un consultor de la empresa constructora responsable de las recientes reformas, tras comprobar el uso irregular de componentes no conformes con las normativas de seguridad. El medio de origen informó que el balance oficial de fallecidos por el siniestro ascendió a 44, incluido un bombero, y que la actuación policial se centra en determinar la responsabilidad penal por estas irregularidades.

De acuerdo con la publicación original, la policía de Hong Kong atribuyó la rápida extensión del fuego en Wang Fuk Court al empleo de películas protectoras, telas impermeabilizantes y plásticos “de gran inflamabilidad” durante las obras de remodelación. Durante una comparecencia pública, el superintendente Chung Lai Yi explicó que la presencia de estos materiales no solo facilitó el inicio del fuego sino que contribuyó a que se propagara con extrema rapidez, agravando las consecuencias del incendio que tuvo lugar en la mañana del miércoles. Estos componentes estaban destinados a la mejora de las fachadas de las ocho torres que integran el complejo habitacional, pero, según detalló la fuente, contradicen los estándares exigidos para edificios residenciales altos en la ciudad.

La respuesta de los servicios de emergencia se desplegó de forma inmediata y masiva, según reportó el medio fuente. El subjefe de Bomberos, Chan Hing Yung, precisó que intervinieron 196 camiones de bomberos y 98 equipos de rescate, movilizando a más de 1.200 efectivos, entre bomberos y personal de salvamento. Las operaciones de rescate y control de las llamas se concentraron entre los pisos tres y trece para búsqueda y evacuación de residentes, y desde la quinta hasta la decimoctava planta para labores de extinción. Hasta el último reporte recogido por el medio, cuatro de las torres se encontraban con las llamas bajo control, una torre permanecía sin daños y los trabajos proseguían en las tres torres restantes.

Además del dramático saldo de 44 fallecidos, entre los que figura un bombero caído durante los trabajos de rescate, el Departamento de Bomberos actualizó la cifra de personas heridas a 45, todas en condición grave. Chow Wing Yin, subjefe del servicio de Ambulancias, precisó que 40 personas murieron en el lugar, mientras que cuatro perdieron la vida en hospitales tras ser trasladadas de urgencia desde el lugar del incendio. Siete bomberos resultaron también heridos; el medio detalló que su estado se considera estable.

Según reportó la fuente, el hallazgo de materiales irregulares en la fachada desencadenó la investigación y llevó a la detención de los tres responsables de la empresa constructora, contra quienes pesan sospechas por incumplir los requisitos legales establecidos para la seguridad frente a incendios en infraestructuras residenciales de gran envergadura. Las pesquisas policiales y técnicas, que se llevan a cabo de manera coordinada con el Ministerio Público, tratan de delimitar las causas y verificar la posible comisión de delitos por la aplicación de materiales no autorizados y peligrosos para los ocupantes del complejo.

El siniestro ha tenido especial repercusión por las dimensiones del complejo y la numerosa población que habita en sus ocho edificios, ubicados en una zona densamente poblada. La gravedad del incendio y las circunstancias en las que se produjo han reavivado el debate público sobre la seguridad estructural de los rascacielos en Hong Kong y sobre las prácticas de fiscalización de las empresas cuando se desarrollan grandes proyectos de renovación. La publicación citó declaraciones de funcionarios de la región de Nuevos Territorios, quienes en rueda de prensa subrayaron el compromiso institucional de esclarecer los hechos y sancionar cualquier irregularidad que haya favorecido el desarrollo del siniestro.

Durante las labores posteriores, los equipos de rescate se mantienen trabajando entre estructuras que presentan daños significativos, según informó el medio fuente, además de continuar asistiendo a los afectados y evaluando los riesgos de colapso existentes en los bloques donde aún persistían focos de incendio. Las autoridades insisten en la prioridad de salvaguardar la integridad de los habitantes evacuados y de los profesionales involucrados en las tareas de control y mitigación.

El caso ha generado un efecto inmediato en la opinión pública y en la gestión reguladora local, ya que el uso de materiales inflamables y la aparente falta de cumplimiento de las regulaciones son el eje central de la investigación penal abierta. Según consignó la publicación original, tanto las autoridades como representantes de la sociedad civil han pedido mayores controles y una revisión profunda de las políticas de habilitación y seguimiento de obras en grandes complejos de viviendas. El uso indebido de componentes altamente combustibles, detectado tanto en las torres afectadas como en otras no alcanzadas por el incendio, sustenta la hipótesis de una posible relación directa entre la naturaleza de los materiales y la magnitud de la tragedia.