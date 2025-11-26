HP cierra su año fiscal ganando 2.181 millones, un 8,9% menos, y anuncia despidos y mejoras en el dividendo

El fabricante estadounidense de ordenadores e impresoras Hewlett-Packard (HP) ganó 2.529 millones de dólares (2.182 millones de euros) durante su año fiscal, finalizado el 31 de octubre, lo que supone un retroceso del 8,9% respecto de lo contabilizado doce meses antes.

Los ingresos subieron un 3,2%, hasta los 55.295 millones de dólares (47.699 millones de euros). Por sectores, los sistemas personales brindaron 38.532 millones de dólares (33.239 millones de euros), un 6,5% más, y la división de impresoras y reprografía facturó un 3,7% menos tras anotarse 16.702 millones de dólares (14.408 millones de euros).

De su lado, el total de gastos en los que incurrió HP por costes de producción, I+D, venta o administración, entre otros, fue de 52.121 millones de dólares (44.961 millones de euros), un 4,8% más.

Ya solo en el cuarto trimestre, los beneficios netos fueron de 795 millones de dólares (685,8 millones de euros) y la cifra de negocio de 14.639 millones de dólares (12.628 millones de euros), esto es un 12,3% menos y un 4,2% más, respectivamente.

"Los resultados del ejercicio fiscal 2025 refuerzan el poder de nuestra cartera y la solidez de nuestro equipo en un entorno dinámico", ha afirmado el presidente y consejero delegado de HP, Enrique Lores.

"A medida que aceleramos la innovación en los dispositivos basados en IA que impulsan la productividad, la seguridad y la flexibilidad de nuestros clientes, nuestro objetivo para 2026 es centrarnos en una ejecución disciplinada", ha añadido.

PREVISIONES, DESPIDOS Y DIVIDEDNO

De cara al próximo trimestre, HP anticipa que el beneficio por acción diluido se situará en la horquilla de los 0,58 dólares (0,50 euros) a los 0,66 dólares (0,57 euros).

Para el conjunto del año, esta misma métrica financiera se moverá entre los 2,47 dólares (2,13 euros) y los 2,77 dólares (2,39 euros). El 'cash flow' estará entre los 2.800 y 3.000 millones de dólares (2.415 y 2.588 millones de euros).

La multinacional ha lanzado un plan estratégico para ahorrar unos 1.000 millones de dólares (862,6 millones de euros) hasta finales de 2028 que se traducirá en la salida de entre 4.000 y 6.000 trabajadores.

Sin embargo, ha elevado a 0,30 dólares (0,26 euros) el dividendo a repartir, pagadero el 2 de enero a los tenedores que figuren como tal al cierre de los mercados el día 11 de diciembre.