Eva González, entregada y enamorada, consolida su historia de amor con Nacho

Mientras Cayetano Rivera está en el ojo del huracán por su aparatoso accidente de tráfico a la entrada de a urbanización en la que reside en Sevilla -en el que arrancó de cuajo dos palmeras en una rotonda y por el que se enfrenta a un juicio por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia-, y por su romance con la reportera de Mediaset Gemma Camacho, Eva González se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida.

Tres años después de su separación del torero tras más de una década juntos y un hijo, Cayetano (7), en común, la presentadora de 'La Voz' ha encontrado de nuevo el amor al lado de un atractivo sevillano llamado Nacho diez años menor que ella, y que trabaja como gerente de eventos en una importante cadena hotelera.

A pesar de que Eva llevaría aproximadamente un año viéndose con el empresario, no fue hasta el pasado mes de octubre cuando salió a la luz su incipiente relación tras ser fotografiados besándose apasionadamente en el interior del coche de la modelo después de tomars algo en un bar cercano a su domicilio.

Y aunque fiel a la discreción que siempre ha rodeado a su vida privada, la ex de Cayetano no se ha pronunciado sobre su noviazgo con Nacho, lo cierto es que ya no se oculta y cada vez es más habitual verlos juntos dando rienda suelta a su amor.

Aprovechando que su hijo se encontraba este fin de semana con el torero, Eva ha disfrutado de una romántica comida con su chico en una conocida terraza de Sevilla, en la que no han faltado las confidencias, las sonrisas y las miradas cómplices que reflejan lo enamorados que están y confirman que después de hacerse pública su relación ésta se afianza a pasos agigantados.

Aprovechando las buenas temperaturas otoñales de la capital hispalense, la presentadora escogió para su cita con Nacho una camiseta de tirantes y unos pantalones acampanados en color beige, además de un jersey negro de cuello a la caja que se puso al abandonar el restaurante, cuando también recuperó las grandes gafas de sol que se había quitado durante la comida para dedicar intensas miradas a su novio, del que no oculta que está muy enamorada, mientras disfrutaban de una copa de vino.

Conscientes de la presencia de paparazzi, Eva y su pareja han evitado prodigarse gestos de cariño, abrazos, o besos, pero su paseo hasta el coche compartiendo confidencias y sonrisas llenas de significado hablan por sí mismas, ¡amor en estado puro!