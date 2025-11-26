Al menos ocho muertos y 58 heridos por inundaciones y aludes en isla indonesia de Sumatra

Yakarta, 26 nov (EFE).- Al menos ocho personas han muerto y 58 resultaron heridas por las inundaciones y corrimientos de tierra registrados en la isla indonesia de Sumatra, al oeste del archipiélago, debido a las lluvias torrenciales que golpean la región, informan este miércoles las autoridades locales.

La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia indicó hoy en un comunicado que todas las víctimas fueron localizadas en la regencia de Tapanuli Sur, en la provincia de Sumatra Septentrional, donde fueron evacuadas más de 2.850 personas.

Los equipos de rescate sacan incluso en brazos a algunos residentes de casas inundadas a las que llegan a remo sobre lanchas neumáticas en medio de un intenso temporal de lluvias, según los vídeos facilitados por BNPB.

Otra de las imágenes muestra un poderoso torrente de agua, que arrastra a su paso sillas y mesas, en una de las calles de una población afectada.

Unas 2.000 viviendas se han visto afectadas y al menos dos puentes se encuentran inutilizados.

Según las informaciones preliminares, el desastre fue vinculado a las "reiteradas condiciones climáticas extremas" entre el lunes y el martes, y que continuarán durante al menos dos días.

Los equipos de emergencia indican que han movilizado maquinaria pesada hasta la zona para despejar varias carreteras bloqueadas por corrimientos de tierra.

Indonesia, país del Sudeste Asiático compuesto por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.

A mediados de mes, dos aludes que tuvieron lugar en la región central de la isla de Java, durante días de fuertes y prolongadas lluvias, han dejado al menos 38 fallecidos y 13 desaparecidos, cuando el martes se puso fin a las operaciones de búsqueda. EFE

(foto)(vídeo)