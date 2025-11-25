Agencias

El lateral derecho del Real Betis Héctor Bellerín sufre una lesión en el sóleo

Guardar

El lateral derecho del Real Betis Héctor Bellerín es baja en el conjunto verdiblanco por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, confirmada después de sentir unas molestias durante el duelo de este domingo de LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Girona FC, según un comunicado.

"Héctor Bellerín presentó unas molestias en la pierna derecha durante el partido del pasado domingo frente al Girona FC. Este problema le impidió seguir jugando y las pruebas a las que ha sido sometido por los servicios médicos del club confirman que sufre una lesión en el sóleo", avanzó la entidad andaluza.

El lateral, sustituido al descanso del encuentro frente al equipo gironí, podría estar entre dos y tres semanas de baja, por lo que no estará disponible para Manuel Pellegrini en el duelos de Europa League ante el Utrecht, el derbi frente al Sevilla, el duelo de Copa del Rey contra el Torrent y la visita a La Cartuja del FC Barcelona, siendo duda para el partido continental ante el Dinamo de Zagreb.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tekniker construye una torre de metrología en el Centro de Sistemas Ópticos del Instituto de Astrofísica de Canarias

Tekniker construye una torre de

Alemania subraya que la amenaza de Moscú va más allá de Ucrania y habla de "una Rusia imperial y agresiva"

Alemania subraya que la amenaza

Sánchez pide respetar el derecho internacional de Venezuela pese a no reconocer a Maduro como presidente

Durante la cumbre del G20, Pedro Sánchez instó a fomentar el diálogo y a garantizar el cumplimiento de la legalidad internacional frente al conflicto entre Caracas y Washington, subrayando la importancia de vías pacíficas sin validar el mandato de Maduro

Sánchez pide respetar el derecho

Industria se compromete a aprobar los hitos pendientes con Bruselas para acceder al resto de fondos europeos

Industria se compromete a aprobar

El diagnóstico 'in vitro' es un "pilar estratégico" para avanzar hacia una medicina más precisa y eficiente

El diagnóstico 'in vitro' es