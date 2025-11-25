El lateral derecho del Real Betis Héctor Bellerín sufre una lesión en el sóleo

El lateral derecho del Real Betis Héctor Bellerín es baja en el conjunto verdiblanco por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, confirmada después de sentir unas molestias durante el duelo de este domingo de LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Girona FC, según un comunicado.

"Héctor Bellerín presentó unas molestias en la pierna derecha durante el partido del pasado domingo frente al Girona FC. Este problema le impidió seguir jugando y las pruebas a las que ha sido sometido por los servicios médicos del club confirman que sufre una lesión en el sóleo", avanzó la entidad andaluza.

El lateral, sustituido al descanso del encuentro frente al equipo gironí, podría estar entre dos y tres semanas de baja, por lo que no estará disponible para Manuel Pellegrini en el duelos de Europa League ante el Utrecht, el derbi frente al Sevilla, el duelo de Copa del Rey contra el Torrent y la visita a La Cartuja del FC Barcelona, siendo duda para el partido continental ante el Dinamo de Zagreb.