Detergente enzimático: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

A la hora de lavar la ropa, no solo importa separar colores o elegir la temperatura y el programa adecuado: el tipo de detergente influye mucho más de lo que pensamos en el resultado final. Lo que muchos desconocen es que existen productos especialmente eficaces cuando la ropa está cargada de sudor, células muertas u otros restos orgánicos, y que los expertos recomiendan para conseguir una limpieza más profunda: los detergentes enzimáticos.

Este tipo de detergente está diseñado para actuar justo sobre las manchas y residuos más difíciles, lo que lo convierte en una herramienta muy útil para ropa de cama, prendas deportivas o textiles que necesitan una limpieza más completa que la que ofrece un detergente convencional. Pero ¿qué lo hace diferente y cuándo conviene usarlo realmente?

QUÉ ES UN DETERGENTE ENZIMÁTICO

Un detergente enzimático es un producto de limpieza que incorpora enzimas naturales, unas proteínas capaces de descomponer ciertos tipos de suciedad de manera muy específica. Las más habituales son:

* Proteasas, que actúan sobre proteínas (por ejemplo, sudor, sangre, restos de piel).

* Lipasas, que rompen las grasas.

* Amilasas, que descomponen almidones y restos de comida.

Dicho de forma sencilla: estas enzimas "rompen" la suciedad orgánica en fragmentos más pequeños y fáciles de eliminar con agua, incluso a bajas temperaturas, algo que los detergentes tradicionales no siempre consiguen.

Este tipo de detergente es especialmente eficaz para eliminar olores persistentes, manchas de sudor incrustadas, restos de comida o suciedad corporal acumulada. Además, son productos que, en general, resultan menos agresivos para el medio ambiente que los limpiadores químicos fuertes.

Eso sí, conviene recordar que los detergentes enzimáticos limpian, pero no desinfectan. Aunque reducen la presencia de bacterias al eliminar su fuente de alimento (las manchas orgánicas), no sustituyen a un desinfectante cuando este sea necesario.

CUÁNDO RECOMIENDAN LOS EXPERTOS USARLO

Según especialistas consultados por la Universidad de Arizona, entre ellos el microbiólogo ambiental Charles P. Gerba, los gérmenes pueden sobrevivir mejor cuando la ropa acumula mucha materia orgánica, como sudor, células muertas o fluidos corporales. Este "entorno nutritivo" favorece que ciertos microorganismos resistan más tiempo entre lavados.

En este contexto, los detergentes enzimáticos se recomiendan especialmente en situaciones como:

Ropa muy sucia o cargada de sudor, como la ropa deportiva.

Ropa de cama, especialmente cuando dormimos con humedad, sudoración o alergias.

Hogares con bebés, ancianos o personas enfermas, donde la carga orgánica puede ser mayor.

Textiles que acumulan olores persistentes, como mantas, fundas o pijamas.

Los expertos también recomiendan evitar dejar la ropa sucia acumulada durante muchos días -algo que puede favorecer la proliferación de microbios- y no sacudirla para evitar la dispersión de partículas al aire.

PRECAUCIONES Y LÍMITES

Aunque es seguro para la mayoría de los tejidos y usos domésticos, hay ciertos casos donde conviene evitarlo:

No usar en lana o seda, ya que estas fibras son proteínas naturales y las enzimas podrían dañarlas con el tiempo.

Precaución en pieles muy sensibles: aunque suelen ser seguros, algunos detergentes enzimáticos pueden provocar irritación si quedan residuos.

No abusar si la ropa no lo necesita: para lavados normales sin suciedad orgánica, un detergente estándar es suficiente.