Crónica del Valencia Basket - Bayern de Múnich: 90-67

El Valencia Basket ha vencido este martes al Bayern de Múnich (90-67) en la decimotercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, un partido en el que los de Pedro Martínez se dispararon en un espectacular tercer cuarto para encarrilar su octava victoria de la temporada, que les permite asaltar los puestos de 'Playoff'.

La reacción en los últimos minutos del segundo cuarto, después de un cuarto de hora de claro dominio alemán, selló la remontada del equipo 'taronja', que con un 23-7 en el tercer parcial enterró a su rival y confirmó su fiabilidad en el Roig Arena, que solo ha podido asaltar este curso el líder Hapoel Tel-Aviv.

Su 8-5 le deja en la sexta plaza de la clasificación, todo tras un encuentro espectacular del base senegalés Brancou Badio, máximo anotador del choque con 16 tantos y que terminó con 21 puntos de valoración. El base dominicano Jean Montero y el estadounidense Omari Moore, con 13 puntos cada uno, y los también norteamericanos Darius Thompson y Nate Reuvers, con 12 y 11 respectivamente, también acabaron con dobles dígitos.

Un 2+1 de Reuvers permitió a los de Pedro Martínez poner el 3-0 de salida. Un triple del ala-pívot estadounidense, el más activo de la primera mitad junto a Brancou Badio -nueve puntos del primero, por 11 del segundo-, incrementó la ventaja (8-4), pero el Bayern no tardó en carburar para pasar a marcar el ritmo.

Frustrando las penetraciones verticales de los 'taronja' y haciéndose fuerte en defensa, el conjunto bávaro fue ganando terreno en el casi inexpugnable Roig Arena para conquistar el primer cuarto (19-21). En el arranque del segundo, afianzó una renta seis puntos que hizo saltar las alarmas.

Aún así, Valencia Basket se mantuvo en el partido con Jaime Pradilla haciendo el trabajo invisible. El dominicano Jean Montero, desde la línea de tres, volvió a poner por delante a los locales después de muchos minutos (36-35). Fue el inicio de dos minutos fulgurantes que fraguaron un 14-2 de parcial para pasar del -8 (27-35) al +4 con el que se llegó al descanso (41-37).

Al regreso de vestuarios, nueve puntos de Montero, siete de ellos seguidos, dispararon pronto al Valencia hacia el +14 y el cuadro de TJ Parker desapareció por completo. Los de Pedro Martínez, con otro parcial de 11-3, se iban 20 puntos arriba y encarrilaban su triunfo mientras la grada disfrutaba y celebraba un espectacular tapón de Badio a Stefan Jovic.

Con 64-44 para iniciar el último cuarto, el conjunto 'taronja' se limitó a administrar y consolidar su ventaja para firmar su sexto triunfo en casa en la Fase Regular, más que ningún otro equipo hasta el momento.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 90 - BAYERN DE MÚNICH, 67 (41-37, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (13), Moore (13), Taylor (8), Reuvers (11) y Pradilla (2) --quinteto inicial--; Badio (16), Puerto (5), Key (3), Sako (-), Thompson (12) y Costello (7).

BAYERN DE MÚNICH: Hollatz (2), Dinwiddie (12), Lucic (9), Mike (6) y Voigtmann (-) --quinteto inicial--; Da Silva (6), Giffey (7), Jessup (8), Obst (6), Jovic (2) y Gabriel (9).

--PARCIALES: 19-21, 22-16, 23-7 y 22-18.

--ÁRBITROS: Difallah, Pastusiak y Tsaroucha. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Roig Arena.

EuropaPress

