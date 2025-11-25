Bruselas tramita una iniciativa ciudadana que pide la suspensión del acuerdo con Israel

La Comisión Europea ha anunciado este martes el registro de una iniciativa ciudadana que exige la suspensión total del Acuerdo de Asociación con Israel, "a la luz de las violaciones de derechos humanos" israelíes en Gaza, acción promovida por políticos de la Izquierda, incluyendo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Bruselas ha admitido a trámite la iniciativa al valorar que cumple con las condiciones formales establecidas en el reglamento, si bien señala en un comunicado que no ha revisado los detalles de la propuesta.

Este registro es el primer paso y en ningún caso influye en la decisión final de la Comisión Europea sobre posibles acciones. De hecho se tendrá que pronunciar solo si la iniciativa cosecha al menos un millón de firmas de ciudadanos de la UE en al menos siete Estados miembros distintos.

La iniciativa pide que la Comisión presente una propuesta para la suspensión total del acuerdo de asociación de la UE e Israel, tras señalar que el propio Ejecutivo europeo responsabiliza al Estado hebreo de un "nivel sin precedentes de muertes y lesiones a civiles, un desplazamiento masivo de población y la destrucción sistemática de hospitales e instalaciones médicas en Gaza".

Apoyándose en los fallos de la Corte Internacional de Justicia, la iniciativa reclama a la UE que tome medidas, apuntando que en su mano tiene la suspensión del acuerdo con Israel, "piedra angular de la cooperación bilateral en comercio, economía y política".

"Los ciudadanos de la UE no pueden tolerar que la UE mantenga un acuerdo que contribuye a legitimar y financiar a un Estado que comete crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra", afean los organizadores.

La iniciativa parte del grupo de la Izquierda y entre los promotores se encuentran la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. La autora es la ex eurodiputada sueca, Malin Björk.