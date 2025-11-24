Agencias

Joaquín Torres, destrozado, despide a su padre con el apoyo de Raúl Prieto y Florentino Pérez

Joaquín Torres está atravesando uno de los peores momentos de su vida. En agosto, todavía recuperándose de las secuelas físicas y psicológicas que arrastra tras el grave accidente de tráfico que sufrió a finales de 2023 -por el que ha estado ingresado en varias ocasiones y por el que necesitó la ayuda de una silla de ruedas para desplazarse durante meses-, salía a la luz su separación de Raúl Prieto después de 11 años de amor y 2 de matrimonio. "Me dejó hace tres meses" confesaba el popular arquitecto abatido.

Y cuando todavía no ha superado su ruptura con el hombre de su vida -por el que no dudó en separarse de la madre de sus dos hijos, Mercedes Rodríguez, y hacer pública su condición sexual- Joaquín ha sufrido un nuevo y durísimo revés, ya que este fin de semana ha fallecido uno de sus grandes pilares, su padre Juan Torres Piñón, a los 89 años. Una triste noticia que él mismo anunciaba a través de sus redes sociales compartiendo un boceto de dos manos entrelazadas: "Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá".

Ha sido este lunes cuando los familiares y amigos del que fuera fundador de la constructora ACS junto a Florentino Pérez se han dado cita en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, Madrid, para dar su último adiós al importante empresario, que además era un importante coleccionista de arte y formaba parte del patronatos de museos como el Reina Sofía, el Guggenheim de Bilbao, o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Y aunque a su llegada hemos visto a Joaquín solo, su exmarido Raúl Prieto ha querido estar a su lado en este durísimo trance, confirmando que a pesar de su ruptura sigue siendo uno de sus grandes apoyos. También amigos como Silvia Gómez-Cuétara, o el presidente del Real Madrid, al que el arquitecto se ha abrazado llorando desconsolado antes de dirigirse al cementerio para despedir a su padre en la más estricta intimidad.

