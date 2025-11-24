Anabel Pantoja revela cómo fue el cumpleaños de su hija Alma, y la sorpresa que le dio su prima Isa Pi

Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ha cumplido este domingo 23 de noviembre su primer añito y, como no podía ser de otra manera, sus papás le han organizado una fiesta de cumpleaños a la altura de la ocasión para celebrar con sus familiares y amigos esta fecha tan especial.

Tras disfrutar de una comida íntima en compañía de la madre de la influencer, y de los padres del fisioterapeuta, la pareja reunía a sus seres queridos en una conocida pastelería del centro de Madrid decorada con temática de sirenas -ya que así llama la sobrina de Isabel Pantoja a su pequeña-, grandes globos con el nombre de Alma, y una gran mesa repleta de aperitivos dulces y salados que hicieron las delicias de sus invitados, entre los que se encontraban algunos íntimos de Anabel como Belén Esteban, José Obando, o Pedro Ramírez Rey.

También Isa Pantoja, que tras su emotiva entrevista en '¡De Viernes!' reconociendo que por el momento no se siente capaz de tener una conversación con Kiko Rivera por si el perdón de su hermano no ha sido sincero, ha demostrado la maravillosa relación que tiene con su prima asistiendo al cumpleaños con su marido, Asraf Beno. como la ex de Jesulín de Ubrique compartía a través de sus redes sociales junto a un carrusel de imágenes del cumpleaños de la pequeña.

Feliz por haber podido celebrar este día tan importante con su círculo más cercano, Anabel ha reaparecido de lo más sonriente ante las cámaras y ha desvelado que la presencia de Isa en el cumpleaños fue una sorpresa incluso para ella: "No sabía que venía Isa. Me dijo que no podía y me dio una sorpresa" nos ha contado feliz, asegurando que el cumpleaños salió fenomenal y que se lo pasaron "muy bien".