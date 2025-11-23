Agencias

Elena Tablada desvela en qué punto se encuentra

Hace unos meses conocíamos la sentencia final del proceso judicial que han protagonizado durante estos años Javier Ungría y Elena Tablada por la que el juez le otorgaba a ella la custodia total de la hija en común. La última vez que pudimos verla ante las cámaras confesaba estar "súper bien" y ahora ha desvelado cómo es la relación con el padre de su hija.

Elena se dejaba ver esta semana en la inauguración de las Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz y allí confesaba que su relación con el empresario es "normal, como frozen" porque "al final es el padre de mi hija, igual que David".

Además, Tablada explicaba que como "siempre" se divirán en Navidades como "todos los años" para que "coincidan las niñas". La diseñadora comentaba que aprovechará estos días para "estar en familia, que es lo más importante y agradecer que los que estamos aquí, los que estamos arriba y agradecer sobre todo a la vida".

Por último, desvelaba que está "en un punto que estoy súper tranquila, no estoy haciendo nada estoy... volví de verano y decidí no ir a tantos eventos y dedicarme más a mí, a mi casa, a mi vida, estoy estudiando un curso y a mis hijas. Estoy súper contenta y me lo agradezco mucho esta determinación que he tomado".

