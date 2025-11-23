Agencias

El PSOE busca que el Congreso apoye el autogobierno de las CCAA mediante la transferencia y delegación de competencias

Guardar

El PSOE ha presentado una proposición no de ley (PSOE) con la que busca que la Congreso respalde el fortalecimiento del autogobierno de las comunidades autónomas (CCAA) mediante la transferencia y delegación de competencias.

Para ello, insta al Gobierno a trabajar con "voluntad de diálogo" con los ejecutivos regionales en el proceso de descentralización "inherente al modelo autonómico diseñado por la Constitución", a seguir profundizando en el desarrollo competencial de las CCAA dentro de los Estatutos de Autonomía y la Constitución" y a continuar avanzando en el fortalecimiento de su autogobierno, "que redundará en mejoras de los servicios que se prestan a la ciudadanía"

En la exposición de motivos de la PNL, el PSOE recuerda que España es un país diverso y plural y defiende garantizar la unidad mediante "el reconocimiento y respeto a la autonomía de las comunidades y regiones que lo conforman".

El texto destaca el respeto a la singularidad como línea de actuación del Gobierno en política territorial, repasa la convocatoria de comisiones bilaterales desde 2018 y detalla acuerdos alcanzados con diversas comunidades en ámbitos como el litoral, la sanidad penitenciaria, las instituciones penitenciarias o las becas.

La iniciativa concluye que la cooperación, la cogobernanza y el diálogo entre territorios son "elementos esenciales para avanzar en igualdad, siempre desde el respeto a la pluralidad" de España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anna Guitart a una semana de la FIL: "Es una oportunidad de explicar Barcelona desde la cultura"

Anna Guitart a una semana

Ejército y M23 se culpan mutuamente de romper el acuerdo preliminar de alto el fuego en RDC

Ejército y M23 se culpan

Diego Torres actuará en el Auditorio Roig Arena el 19 de abril con su gira 'Mi Norte & Mi Sur'

El evento, previsto para abril, ofrecerá al público la oportunidad de escuchar los nuevos temas del reconocido cantante argentino junto a grandes éxitos de su carrera, además de colaboraciones inéditas e influencias de diversos géneros musicales

Diego Torres actuará en el

Puigdemont pide al PSOE "emprender la ruptura que se negaron a hacer hace 50 años"

Puigdemont pide al PSOE "emprender

El problema de salud por el que Cayetano Martínez de Irujo ha cancelado la misa funeral en memoria de su madre

Obligado a reposar tras una complicada cirugía en la espalda y una infección que le causó intensos dolores, Cayetano Martínez de Irujo no pudo liderar el tradicional acto religioso de homenaje a la duquesa de Alba este año

El problema de salud por