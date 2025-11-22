Agencias

Fernando Alonso: "Nunca hubiese pensado estar en Q3, ha habido un regalo con la lluvia"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin), que partirá séptimo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas, ha reconocido que no esperaba "estar en Q3" en clasificación, donde ha tenido "un regalo con la lluvia", y considera que si el domingo "va todo normal" y la prueba es "en seco", será "misión imposible estar en los puntos".

"Ha sido muy difícil, cuando empezó la crono pensé que iba a ser la peor experiencia del mundo. Estar en Las Vegas, con el poco agarre que tenemos ya con los neumáticos de seco... Dije 'ahora en lluvia esto va a ser una tortura'; tengo que decir que ha sido difícil, pero no tan extremo como pensaba, ni banderas rojas, ni ningún incidente, ni nada. Ha sido una buena crono, bonita de pilotar", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión.

En este sentido, el asturiano reconoció que no tenía grandes expectativas para la clasificación. "Hace dos horas nunca hubiese pensado estar en Q3. Ha sido un fin de semana donde hemos sido bastante lentos en condiciones de seco, así que la lluvia hoy nos ha ayudado muchísimo. Pasamos de estar en las últimas posiciones a estar séptimos, así que hay que estar agradecidos y ver mañana qué se puede hacer", indicó.

A pesar de todo, se mostró cauto en vistas a la carrera del domingo. "Tenemos que tener los pies en el suelo y saber que hoy ha habido un regalo con la lluvia para estar séptimos, pero mañana si en la carrera va todo normal y es en seco, será misión imposible estar en los puntos. Pero vamos a intentarlo. Salimos séptimos, vamos a hacer una buena estrategia, una buena salida, no tenemos nada que perder", finalizó.

