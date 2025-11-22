Agencias

Diana Navarro da el pistoletazo de salida a la Navidad inclusiva de intu Xanadú

Guardar

La cuenta atrás para la celebración de la Navidad ya ha comenzado y las ciudades ya se han engalanado para las fiestas. Y quien dice las ciudades, dice sus calles, barrios, y cómo no, sus centros comerciales. Para ejemplo el intu Xanadú ubicado a las afueras de la capital, famoso por tener la pista de esquí más famosa de los últimos tiempos, donde precisamente esta Navidad será de lo más inclusiva.

Todo gracias a la colaboración de intu Xanadú con la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), que tiene el objetivo de sensibilizar sobre la discapacidad auditiva y las necesidades y demandas de las personas con sordera y de sus familias. Por eso este año, los niños con discapacidad auditiva que visiten a Papá Noel hasta el próximo 24 de diciembre en sus instalaciones, podrán comunicarse con él y sus ayudantes en lengua de signos. Y la casa donde serán recibidos, dispondrá de todas las facilidades y el acondicionamiento óptimo para que puedan participar en las actividades en igualdad de condiciones.

Mucho se está hablando de los encargados de iluminar la Navidad en diferentes puntos de España, y quien se ha adelantado a todos ellos ha sido la cantante Diana Navarro. La andaluza ha sido la maestra de ceremonias en el evento celebrado por todo lo alto en intu Xanadú para iluminar la Navidad, con la música como protagonista.

Navarro ha dado la bienvenida a estas fechas mágicas con un breve recital que ha incluido tres canciones: 'Brillará', un villancico homenaje a su Málaga natal; 'Tengo una corazonada', una canción llena de emoción y sensibilidad y el tradicional 'Burrito sabanero', que cantó con Zapata Tenor. El encendido navideño continuó con la actuación de la intu Xanadú Quartet y los 'Cantajuego' con su espectáculo 'Las aventuras de Coco y Pepe'. Música y diversión para todas las edades y adaptado a todos los públicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolivia planea volver a los mercados internacionales de crédito para 2027

Las autoridades de La Paz buscan captar hasta 5.000 millones de dólares de entidades multilaterales para mejorar el entorno financiero, facilitar proyectos prioritarios y reducir el riesgo país, con el propósito de atraer capital internacional a partir de 2027

Bolivia planea volver a los

Crónica del FC Barcelona - Athletic Club: 4-0

Crónica del FC Barcelona -

La COP30 logra un acuerdo climático, aunque sin objetivos concretos sobre fin de los combustibles fósiles

La COP30 logra un acuerdo

Robert Lewandowski: "Lo más importante es que hemos vuelto al Camp Nou"

Robert Lewandowski: "Lo más importante

El UCAM Murcia CF proyecta su marca en Estados Unidos, en las ciudades de Miami y Houston

El UCAM Murcia CF proyecta