Agencias

Carreño deja a España a una victoria de la final de la Davis

Guardar

El asturiano Pablo Carreño ha ofrecido a España el primer punto de la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia (Italia) en condiciones de pista dura 'indoor', ante Alemania (1-0) después de superar este sábado a Jan-Lennard Struff (6-4, 7-6(6)), lo que deja a los de David Ferrer a una sola victoria de colarse en la final de la competición.

El asturiano, número 89 del mundo, encarriló la contienda reponiéndose a un 'break' del germano en el tercer juego del set inaugural y llevándose la manga con dos roturas. Ya en la segunda manga, donde desperdició tres pelotas para cerrar el partido con 5-4, sufrió para levantar hasta cinco bolas de set en un 'tie-break' donde se vio 6-1 abajo; en su primera oportunidad,

De esta manera, Jaume Munar tendrá la oportunidad de dar a España el billete para la eliminatoria definitiva por la 'Ensaladera', donde ya espera Italia, que el viernes ató ante Bélgica su tercera final seguida. Enfrente al balear, que tratará de lograr su tercer triunfo ante un 'top 10' en un mes, estará el número uno alemán, Alexander Zverev.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alfonso Díez, muy emocionado, revela el homenaje de la familia a la Duquesa de Alba en su 11º aniversario de muerte

En una jornada muy significativa para los Alba, la familia ha elegido una ceremonia íntima en Liria para recordar a Cayetana Fitz-James Stuart, evitando el funeral tradicional en Sevilla, confirmó Alfonso Díez, quien expresó: "Imagínese

Alfonso Díez, muy emocionado, revela

Autoridades de Gaza informan de siete muertos en 48 horas en ataques israelíes

Autoridades de Gaza informan de

El Sindicato SAE apoya a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y llama a la huelga del 28 de noviembre

SAE respalda las demandas de los TCE ante la falta de avances en su reclasificación profesional y advierte que, si el nuevo Estatuto no incluye mejoras salariales, intensificará las protestas junto a otras entidades y convocará nuevas huelgas

El Sindicato SAE apoya a

Don Juan Carlos aterriza en Madrid para celebrar 50 años de la Monarquía

Don Juan Carlos aterriza en

Las dos mejores amigas de 'Los Javis', Ana Rujas y Amaia Romero, se pronuncian sobre su separación

Tras la ausencia de Javier Ambrossi en los Premios GQ, Ana Rujas pidió no temer a los cambios y destacó la calidad artística del dúo, mientras Amaia Romero, tras su propia ruptura, compartió que espera nuevos comienzos en su vida

Las dos mejores amigas de