Paz devuelve a la activista Amparo Carvajal la sede de la Asamblea Permanente de DDHH de Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha entregado este jueves las dependencias de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) a la activista hispano-boliviana Amparo Carvajal, fundadora de la entidad, que llevaba desde 2023 sin poder acceder al edificio, ocupado forzosamente por un grupo de personas afines al Movimiento al Socialismo (MAS), entonces en el Gobierno.

Carvajal, de 86 años, ha recibido en silla de ruedas las llaves de la sede de manos de Paz, que ha destacado que "mujeres como Amparo, pero también a muchos hombres y mujeres de la patria, hacen que estos momentos se vuelva a sentir libertad". "Nos hace falta entenderla, defenderla y ahora más que nunca la estamos recuperando paso a paso", ha declarado el mandatario, según ha recogido la agencia abi.

En este sentido, ha defendido la labor de su gabinete en las instituciones, pero ha subrayado que "solo son 12 días, 288 horas, versus más de 7.300 días de abusos, persecución y pérdida de derechos", aludiendo así al MAS.

Por su parte, Carvajal ha recordado conocer a Paz cuando era pequeño, al encontrarse entonces con su madre, la gallega Carmen Pereira Carballo, y le ha agradecido el simbólico acto. "Yo vuelvo a decirle que no me está entregando la casa de Amparo, que es la casa de ustedes", ha querido destacar.

"Amparo, gracias por mencionar a mis padres, pero junto a ellos estoy más que seguro (de que) mencionas a muchos hombres y mujeres que están aquí presentes, a muchos hombres y mujeres que no están presentes, que están en el cielo mirándonos. La patria cuesta, pero la vamos a sacar adelante", ha respondido el presidente boliviano.

La activista hispano-boliviana ha podido recuperar de este modo la sede de la APDHB en un evento en el que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha destacado su importancia y simbolismo. "Esta institución fue fundada por la señora Amparo Carvajal, y desde hace más de 50 años viene prestando servicios y ayudando a personas perseguidas en distintos regímenes", ha manifestado.

Carvajal llevaba sin poder acceder a las dependencias de la Asamblea desde junio de 2023, cuando un grupo de 50 personas lideradas por Édgar Salazar, ligado al Gobierno del MAS, ingresó en las instalaciones y las ocupó. En respuesta, la activista inició una vigilia para reclamarlas y en la que pasó 52 días en la azotea del edificio, antes de ingresar brevemente para salir por la entrada principal junto al entonces cónsul de España en Bolivia, Guillermo Gil.