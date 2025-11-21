Militares israelíes matan a tiros a dos palestinos en una incursión al norte de Jerusalén Este

El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha denunciado en la madrugada de este viernes la muerte de dos varones, uno de ellos menor de edad, por disparos del Ejército israelí durante una incursión en una localidad ubicada al norte de Jerusalén Este.

El organismo ha identificado a las víctimas: Amer Jaled Ahmed al Abu, de 18 años, y Sami Ibrahim Sami Mashayej, de 16. En un comunicado difundido por la agencia de noticias palestina WAFA, ha indicado asimismo que ambos fallecieron al sucumbir a las heridas provocadas por balas de militares israelíes.

Los dos palestinos fueron trasladados a un hospital por equipos de la Media Luna Roja Palestina tras atenderlos con heridas graves por munición en Kafr Aqab, una localidad situada a unos nueve kilómetros al norte de Jerusalén Este.

El Ejército israelí, que no ha hecho ninguna declaración al respecto, mató a tiros el pasado domingo a dos palestinos en sendas operaciones en Cisjordania, una cerca de Nablús y otra cerca de la ciudad de Tubas.

Al menos 1.037 palestinos han muerto y 10.700 han resultado heridos como consecuencia de las operaciones militares israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023. Además, más de 20.500 están detenidos, incluidos 1.600 menores de edad.

A esto se suma el incremento de los ataques perpetrados por colonos. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado más de 260 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo de los registros de este departamento de la ONU, allá por 2006.