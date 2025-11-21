La Princesa Leonor eclipsa a la Infanta Sofía con un favorecedor look 'working girl' en color cereza

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía llevan años -desde que eran prácticamente unas niñas- evidenciando sus diferentes gustos y personalidades a la hora de vestir. Y este viernes, durante la emotiva entrega del Toisón de Oro a la Reina Sofía de manos de su padre, el Rey Felipe VI, lo han vuelto a demostrar, luciendo dos estrenos con estilos radicalmente opuestos en los que, una vez más, la Princesa de Asturias ha eclipsado a su hermana.

En su reaparición pública tras la entrega de los Premios Princesa de Asturias en esta jornada histórica en la que han querido estar al lado de su abuela, la heredera al trono ha recurrido a su fórmula infalible -ya que en los últimos tiempos ha desterrado los vestidos en sus actos oficiales- y, haciendo un nuevo guiño a la Reina Letizia ha lucido un favorecedor look 'working girl' protagonizado por un traje sastre en un intenso color rojo cereza que potenciaba su rubia melena. Un dos piezas compuesto por pantalón recto y blazer entallada con hombrerar marcadas que ha combinado con un sencillo top negro, y en cuya solapa ha lucido el Toisón de Oro.

Mientras tanto, la Infanta Sofía, que se está destapando como una verdadera apasionada de la moda y a la que en sus últimas apariciones hemos visto con monos, vestidos vaporosos, o pantalones de talle alto, ha estrenado un conjunto de la firma española Vogana, que se ha convertido en una de las favoritas de su madre. Un top jaspeado en color gris con corte péplum, escote asimétrico dejando uno de sus hombros al aire, y manga larga, y pantalón fluido en azul plomizo. Y, fiel al calzado plano para que no se note en exceso su diferencia de altura con Leonor, ha lucido unas bailarinas negras destalonadas que le hemos visto en varias ocasiones.

Tras asistir este sábado junto a sus padres los Reyes al almuerzo privado con el que se conmemorarán los 50 años de restauración de la monarquía -un acto privado al que sí asistirá el Rey Juan Carlos tras su sonada ausencia en los actos institucionales que se han celebrado este viernes- tanto la Princesa de Asturias como la Infanta Sofía retomarán sus respectivas obligaciones: la heredera al trono regresará a la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) para continuar con su formación militar, y su hermana menor retomará la Universidad en Libsoa, donde estudia desde el pasado septiembre Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro privado Forward College.