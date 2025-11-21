España, Croacia, Japón, Italia y Fusion for Energy firman el acuerdo para desarrollar la energía de fusión en Granada

El proyecto IFMIF-DONES prevé la validación de materiales para futuros reactores de fusión, proceso considerado clave por los impulsores del acuerdo multilateral suscrito en Madrid para consolidar el avance de la energía de fusión en Europa. Según consignó el medio Europa Press, representantes de España, Croacia, Japón, Italia y la organización Fusion for Energy (F4E) formalizaron, junto a entidades de investigación científica de los cuatro países firmantes, el Acuerdo Multilateral Internacional DONES (MIDA), que establece un marco global para la colaboración, asignación de recursos y gestión en el programa de investigación ubicado en Escúzar, Granada.

Europa Press detalló que la ceremonia de firma del pacto, celebrada en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contó con la presencia de la secretaria general de Investigación, Eva Ortega, y del director general adjunto de la Dirección-General de Energía de la Comisión Europea, Massimo Garribba. Los responsables de las instituciones implicadas suscribieron el acuerdo: Ángel Ibarra, director del Consorcio IFMIF-DONES España; Marc Lachaise, director de F4E; David M. Smith, director del Instituto Ruder Bošković (Croacia); Koyasu Shigeo, presidente del QST (Japón), y Diego Bettoni, vicepresidente del INFN (Italia).

Los cinco participantes, bajo el liderazgo del Ministerio de Ciencia español y en colaboración con la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, establecieron así un marco estratégico para el desarrollo de la energía de fusión –fuente energética que replica los procesos que se desarrollan en el interior de las estrellas– a través de la construcción y operación del acelerador de partículas de Escúzar. Europa Press indicó que el objetivo es impulsar el progreso tecnológico y asegurar la gobernanza transparente del programa, así como consolidar a Europa en la vanguardia de la investigación en energía.

“El compromiso del 55 % de España refleja la confianza en la ciencia y las alianzas globales. Con el inicio inminente de las obras, estamos construyendo esperanza y un nuevo paradigma energético para las generaciones futuras”, declaró Ángel Ibarra según Europa Press. España financiará el 55 % del coste de construcción de la infraestructura y el 10 % de su operación. La inversión total para la construcción asciende a 800 millones de euros, a la que se sumarán 50 millones destinados a la puesta en marcha y otros 60 millones anuales requeridos para el funcionamiento. F4E, en representación de la Comisión Europea y otros estados miembros, aportará 202 millones de euros, equivalentes a un 25 % del presupuesto total.

La energía de fusión, conforme a lo publicado por Europa Press, es una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas a nivel mundial en materia energética, al ofrecer una alternativa considerada limpia, segura y aparentemente ilimitada, capaz de generar energía replicando el proceso de fusión nuclear que ocurre en el Sol. El acelerador de partículas IFMIF-DONES (Instalación Internacional de Irradiación de Materiales de Fusión – Fuente de Neutrones Orientada a DEMO) se concibe como una infraestructura única en su tipo, dedicada a la generación de un intenso flujo de neutrones para el ensayo y validación de materiales que en el futuro servirán para reactores de fusión comercial como DEMO.

Durante la ceremonia de firma, representantes de 17 países –tanto firmantes como observadores– y delegados de la Comisión Europea y diversas organizaciones internacionales asistieron como muestra del interés global por el desarrollo de tecnologías de fusión. El Comité Directivo de DONES, constituido tras el acto, reunió a expertos y responsables para coordinar la siguiente fase del proyecto: la construcción y puesta en marcha de IFMIF-DONES, infraestructura considerada estratégica tanto para Europa como para la comunidad científica internacional.

El acuerdo define directrices para la toma de decisiones, la gestión de recursos y la cooperación en todas las fases, con la meta de acelerar la llegada al mercado de tecnologías de fusión. Según recogió Europa Press, Eva Ortega explicó tras la firma que “España asume un papel de liderazgo en la investigación en fusión en Europa y en el mundo”, mostrando la disposición del país para asumir los retos tecnológicos y científicos asociados.

Diversos responsables trasladaron su valoración sobre el pacto. Marc Lachaise expresó que la colaboración “permite explorar juntos el potencial de la fusión para poder ofrecer una energía limpia, segura y sostenible a las futuras generaciones”. David M. Smith subrayó la relevancia de “la cooperación internacional para acelerar la investigación sobre la fusión” y reivindicó el papel de la ciencia croata en el marco de las grandes infraestructuras europeas. Koyasu Shigeo, desde la perspectiva japonesa, situó al programa DONES, junto con otros grandes proyectos como ITER, en el centro de la cooperación internacional. Diego Bettoni identificó el acuerdo como un “hito crucial” y puso en valor la integración de las capacidades tecnológicas italianas en la alianza.

El medio Europa Press describió que el programa IFMIF-DONES, además del impulso científico, busca constituirse en motor económico y social para Andalucía, para España y para el conjunto europeo. Esto se concretará en la generación de empleo cualificado, la promoción de la innovación y el avance en la transición hacia una energía descarbonizada y digital. Con esta infraestructura, el país se posiciona para atraer talento internacional y potenciar sectores de alta tecnología.

El respaldo presupuestario y diplomático de los países y organismos implicados refleja una apuesta por situar al continente europeo entre los líderes internacionales en fusión nuclear. Europa Press subrayó que IFMIF-DONES es la mayor inversión internacional de la historia de España destinada a I+D+i, lo que podría representar un cambio de escala en la consideración estratégica del sector científico para el futuro energético.

El desarrollo y validación de materiales que soporten las condiciones extremas de un reactor de fusión constituye uno de los grandes desafíos para conseguir que esta fuente, inspirada en los procesos solares, se transforme en una realidad comercial. El IFMIF-DONES funcionará como banco de pruebas mundial para estos materiales, lo que permitirá acortar los plazos para la construcción de futuros reactores y allanar el camino hacia la producción de energía de fusión en condiciones económicamente viables.