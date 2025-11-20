La presidenta de Kosovo disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas

En declaraciones ofrecidas a medios locales, la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, explicó que descartó fijar las elecciones para el 4 de enero, dado que la ausencia de Presupuestos vigentes limitaría a la Comisión Electoral a un millón de euros, monto insuficiente para organizar la votación en esa fecha. Por este motivo, la cita electoral se programa de manera tentativa para el 28 de diciembre. Este ajuste en el calendario electoral responde a las restricciones presupuestarias que enfrenta el país y al estancamiento en la aprobación de las cuentas públicas, aspecto que también ha puesto en peligro la llegada de millones de euros en fondos provenientes de la Unión Europea, según consignó el medio original.

La decisión sobre el futuro político de Kosovo surgió después de que el candidato seleccionado para encabezar el Gobierno, Glauk Konjufca, miembro del partido Vetëvendosje (Autodeterminación), no consiguiera el apoyo necesario en la Asamblea para formar gabinete, reportó la fuente. Un intento anterior, promovido por el primer ministro Albin Kurti, también fracasó tras la votación en el Parlamento el 26 de octubre. Como resultado, Vjosa Osmani firmó un decreto este jueves para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, en cumplimiento con la Constitución y la legislación vigente. "De conformidad con la Constitución de la República de Kosovo y la legislación vigente, así como tras recibir la decisión de la Asamblea de Kosovo sobre la imposibilidad de formar Gobierno, la presidenta de la República de Kosovo ha disuelto hoy la novena Legislatura de la República de Kosovo", declaró la Presidencia a través de un comunicado oficial, según las informaciones recogidas por fuentes kosovares y reproducidas por el medio consultado.

El primer ministro en funciones, Albin Kurti, manifestó su conformidad ante la previsión de nuevos comicios. En un mensaje publicado en redes sociales, Kurti destacó la importancia de "garantizar que las instituciones cuenten con el tiempo suficiente para realizar todos los preparativos necesarios a fin de que el proceso electoral sea ordenado, justo y democrático", según informó el medio original. El escenario político permanece marcado por la inestabilidad tras los resultados de las elecciones parlamentarias del 9 de febrero, en las que Vetëvendosje, el partido gobernante desde hace más de cinco años, no logró alcanzar la mayoría absoluta, lo que desencadenó la crisis actual.

La situación se complica debido a que los Presupuestos de 2026 aún no han sido aprobados, generando dificultades para el normal funcionamiento de la administración pública y manteniendo en suspenso recursos financieros esenciales procedentes de la Unión Europea. La incertidumbre en torno a la asignación presupuestaria compromete no solo la logística para los comicios anticipados, sino también la recepción de ayudas europeas, de acuerdo con la información difundida por los medios kosovares y citada por la fuente.

La convocatoria a elecciones anticipadas refuerza un clima de tensiones políticas, tanto dentro del Parlamento unicameral como en el entorno gubernamental, que ya sufrió recientes rechazos a las propuestas de conformar un nuevo gabinete liderado por figuras de Vetëvendosje. La falta de consensos entre partidos y bloques políticos prolonga el periodo de interinidad, mientras los actores principales del escenario político apelan al cumplimiento de las normas constitucionales para resolver la crisis institucional, informó la fuente.

Dentro de este contexto, el país enfrenta limitaciones presupuestarias severas, lo que impacta la preparación de los comicios y los procesos administrativos habituales. El medio citado detalló que la limitación de fondos afecta directamente a la Comisión Electoral Central en sus funciones organizativas, incrementando las dificultades para garantizar transparencia y legalidad en el desarrollo del proceso democrático.

Kosovo, además de lidiar con la crisis interna de gobernabilidad y la parálisis legislativa, observa con atención la posición de la Unión Europea respecto a los millones de euros de ayuda actualmente bloqueados. Tal como detalló la fuente, el desembolso de estos fondos dependería de la aprobación de los Presupuestos para 2026 y del restablecimiento de la normalidad institucional, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento.

Los próximos días estarán marcados por el inicio formal del periodo de campaña electoral y por las gestiones para lograr la asignación de los recursos mínimos, elementos necesarios para la celebración de los comicios dentro del plazo constitucional de 40 días establecido tras la disolución del Parlamento, según establecen la Constitución nacional y la normativa vigente, de acuerdo con el comunicado de la Presidencia y la información publicada por el medio original.