Israel firma un contrato multimillonario para ampliar el sistema antiaéreo 'Cúpula de Hierro'

La colaboración tecnológica y financiera entre Israel y Estados Unidos se materializa nuevamente en uno de los acuerdos de defensa más relevantes de los últimos tiempos, tras la reciente aprobación por parte del Congreso estadounidense de una partida de 8.700 millones de dólares (7.500 millones de euros) destinada a Tel Aviv. Como parte de este respaldo, se han asignado 5.200 millones de dólares específicamente al fortalecimiento de los sistemas de defensa aérea israelíes, lo que ha permitido al Ministerio de Defensa de Israel formalizar un contrato para aumentar la producción en serie de interceptores avanzados del sistema ‘Cúpula de Hierro’. Según informó el medio, el acuerdo estratégico se firmó en Tel Aviv y representa un impulso directo a la capacidad de respuesta frente a amenazas regionales.

De acuerdo con el reporte, el director general del Ministerio de Defensa israelí, Amir Baram, encabezó el acto de la firma junto a representantes de la empresa Rafael, responsable del desarrollo y la gestión del sistema ‘Cúpula de Hierro’. La reunión contó con la participación de altos funcionarios del ámbito de la defensa, quienes coincidieron en que el contrato –resultado de negociaciones prolongadas– permitirá a Rafael suministrar una cantidad significativa de interceptores, con el objetivo de reforzar la operatividad y la cobertura del sistema ante escenarios de ataques desde varios frentes.

El Ministerio de Defensa valoró que esta adquisición responde a la necesidad de incrementar los niveles de protección nacional, en un contexto donde los riesgos de ataques con misiles y cohetes desde Gaza, el sur del Líbano y otros posibles focos regionales se mantienen como una de las principales amenazas a la seguridad israelí. El titular de la cartera, Israel Katz, enfatizó la relevancia estratégica de esta operación, perfilándola como un paso que contribuye a mantener y avanzar en la defensa del espacio aéreo y la infraestructura crítica del país.

Según declaraciones recogidas por el medio, Katz sostuvo: “A lo largo de los años, y en particular durante las recientes operaciones militares, el sistema ha protegido el espacio aéreo de nuestra nación e interceptado con éxito miles de amenazas procedentes de Gaza, Líbano y otros escenarios, sirviendo como escudo protector para los ciudadanos israelíes”. Este sistema, gestionado por Rafael, se ha consolidado como uno de los instrumentos más efectivos para la defensa contra ataques aéreos, aportando una capa adicional de seguridad valorada altamente por los responsables políticos y militares.

El medio detalló que la firma del contrato se inscribe en una política gubernamental orientada a priorizar inversiones en investigación, desarrollo y adquisición de capacidades innovadoras para la defensa. El volumen de recursos comprometidos y el alcance del acuerdo con Rafael marcan uno de los mayores compromisos de compra de interceptores de la historia reciente del país, respondiendo a la modificación constante del entorno estratégico y a la evolución de amenazas sofisticadas.

La financiación destinada a este proyecto deriva directamente del paquete de ayuda aprobado en abril de 2024, lo que refuerza la importancia de la relación entre Israel y Estados Unidos en materia de defensa. Según consignó el medio, la cooperación bilateral se evidencia en proyectos como la ‘Cúpula de Hierro’, caracterizados por la inversión conjunta y la transferencia de tecnología avanzada para el desarrollo y la actualización permanente de los sistemas defensivos israelíes.

El ministro Israel Katz recalcó la dimensión internacional del acuerdo al afirmar: “Este acuerdo constituye una prueba más de la solidez de nuestra alianza con Estados Unidos y de la sólida cooperación entre nuestras naciones. Juntos, continuaremos desarrollando y mejorando los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo, garantizando así la seguridad de nuestro Estado y la superioridad estratégica de Israel durante las próximas décadas”. Esta visión acerca de la seguridad nacional integra no solo los avances tecnológicos, sino también el respaldo político y financiero de un aliado clave en la región.

Rafael será responsable de fabricar y entregar los nuevos interceptores dentro de un calendario que satisfaga los requisitos operativos establecidos por el Ministerio de Defensa, permitiendo así cubrir la demanda planteada por los análisis periódicos de riesgos y por la experiencia acumulada en el uso del sistema. Desde su despliegue hace más de diez años, la ‘Cúpula de Hierro’ ha experimentado mejoras continuas apoyadas tanto por inversión estatal como bilateral, permitiendo afrontar ataques de distinta índole y volumen de manera eficiente.

El medio puntualizó que la modernización de los equipos y la adquisición de interceptores adicionales están directamente relacionadas con la necesidad de anticiparse y adaptarse a la evolución tecnológica de las armas ofensivas en poder de adversarios regionales. Las autoridades israelíes consideran que el refuerzo de este sistema no solo incrementa la eficiencia militar, sino que también influye en la confianza de la población y en la capacidad disuasoria del Estado.

El acuerdo ratificado también incluye una vertiente de investigación y desarrollo para mantener la ‘Cúpula de Hierro’ en línea con las últimas innovaciones, extendiendo su vigencia operativa frente a posibles escenarios de conflicto múltiple y de alta intensidad. Según reportó el medio, estas medidas buscan garantizar la resiliencia del sistema y la autonomía del país en la protección ante amenazas aéreas.

La firma del contrato, además, simboliza el esfuerzo del gobierno israelí por asegurar una protección continua a la población civil y a infraestructuras críticas, ante un panorama geopolítico marcado por conflictos persistentes y la aparición de nuevas capacidades ofensivas entre actores no estatales y estatales en su entorno inmediato. El fortalecimiento de la ‘Cúpula de Hierro’ responde de forma directa a los desafíos presentes y futuros identificados por el Ministerio de Defensa, que revisa regularmente las capacidades del sistema para garantizar su adecuada actualización.

Finalmente, según difundió el medio, el peso estratégico de este acuerdo trasciende la mera adquisición de recursos militares, posicionando a Israel en una postura que le permite sostener la superioridad tecnológica y operativa respecto a las amenazas regionales y consolidar la cooperación con aliados internacionales, en particular con Estados Unidos. La inversión millonaria y el compromiso de fabricación reflejan la prioridad que el Estado israelí otorga al fortalecimiento de sus capacidades de defensa aérea, interpretándolo como una garantía para preservar la seguridad y estabilidad frente a adversarios persistentes.