El Sindicato SAE apoya a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y llama a la huelga del 28 de noviembre

Isabel Lozano, vicesecretaria del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), expresó que si el Estatuto Marco no contempla la totalidad de las reivindicaciones de los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) con sus respectivas mejoras salariales, la organización rechazará el texto antes de su tramitación parlamentaria, planteando nuevas huelgas y acciones conjuntas con otras entidades hasta frenar su aprobación en el Congreso. El SAE advirtió así sobre la posibilidad de un aumento en las protestas, en caso de que el nuevo marco legislativo para personal sanitario estatutario no satisfaga las demandas del colectivo. Según publicó el sindicato en un comunicado recogido por los medios, esta postura se mantendrá firme mientras persistan los obstáculos en la reclasificación profesional y salarial del sector.

El medio detalló que el Sindicato SAE se sumó a la convocatoria de huelga prevista para el 28 de noviembre, respaldando plenamente a los Técnicos en Cuidados de Enfermería. El objetivo central de esta movilización consiste en que el nuevo Estatuto Marco reconozca la clasificación profesional acorde con la titulación exigida, así como las retribuciones asociadas, conforme a lo pactado por el Gobierno en el Acuerdo Marco.

SAE recordó que apoya todas las demandas del colectivo TCE, pero subrayó especialmente la urgencia de lograr la reclasificación que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Según informa el sindicato, la reclasificación propuesta sitúa a los Técnicos de Grado Medio en el grupo C1 y a los Técnicos de Grado Superior en el grupo B, disponiendo así de mejoras tanto en la categoría profesional como en las condiciones económicas.

La organización sindical destacó los repetidos retrasos y "excusas" tanto de distintos Gobiernos como de administraciones autonómicas, según consignó el medio, que han impedido implementar la reclasificación desde hace años. En opinión del SAE, la única vía restante para conseguir este ajuste es la aprobación del Estatuto Marco como ley específica para el personal estatutario sanitario, por lo que consideran clave que las nuevas regulaciones cumplan todas las demandas del sector.

De acuerdo con información compartida por SAE, el texto actual del Estatuto Marco sigue en fase de negociación y la Ministra de Sanidad prevé su aprobación en 2026. Pese a este calendario, el sindicato insistió en que, si la normativa definitiva no incorpora las mejoras reivindicadas, su rechazo será total y dará lugar a la intensificación de las movilizaciones, tanto individuales como con el apoyo de otras organizaciones del ámbito sanitario.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería alertó, según reportó el medio, que intensificará sus actuaciones conjuntamente con otras entidades si el proceso legislativo no avanza en la dirección reclamaba por los trabajadores del sector. Estas acciones incluirían la convocatoria de nuevas huelgas, concentraciones y otras formas de presión hasta conseguir que el Congreso paralice la tramitación de un texto que no cumpla con las reivindicaciones históricas de los Técnicos en Cuidados de Enfermería.

El SAE ratificó que la movilización convocada para noviembre supone el último recurso ante la falta de avances significativos en la reclasificación profesional y la adecuación salarial. Según el sindicato, la aprobación pendiente del Estatuto Marco representa una oportunidad relevante para corregir las desigualdades que afectan a miles de técnicos en todo el país, y reiteró que la lucha continuará hasta que las demandas del colectivo se vean reflejadas en la legislación.