El Gobierno publica hoy una convocatoria de más de 200 millones para modernizar equipos y laboratorios de las ICTS

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tiene previsto publicar este miércoles la convocatoria FEDER de más de 200 millones de euros para modernizar equipos y laboratorios de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).

Así lo ha anunciado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su intervención en la IV Jornada de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), organizada por el Centro de investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Morant se ha referido a las ICTS como "una red de vanguardia que impulsa el conocimiento, la innovación y el progreso" de España y ha destacado el compromiso del Gobierno por "reforzarlas y conectarlas".

"Queremos proporcionar al enorme talento de nuestro país los mejores medios para hacer ciencia de excelencia", ha subrayado la ministra.

El nuevo Mapa de ICTS 2025-2028, que hoy cuenta con 28 ICTS y 64 instalaciones en quince comunidades autónomas, además de las bases antárticas y RedIRIS, fue aprobado recientemente, durante la XIX reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación que se celebró en Burgos, el pasado 20 de octubre. En 2007, había once infraestructuras.

