Obispos españoles piden respeto de presunción de inocencia en denuncias de abusos sexuales

Madrid, 18 nov (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, abogó este martes por que se respete la presunción de inocencia en las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y por alcanzar un equilibrio con el derecho de las víctimas a denunciar.

Sin citar expresamente el caso del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, al que el Vaticano investiga por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Madrid en la década de los 90, Argüello se refirió a la "aparición de denuncias" en la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE.

La celebración de esta reunión está marcada por la investigación de la Santa Sede a Zornoza, que no acudió este martes a la asamblea, en la que ni siquiera figuraba en el listado oficial de participantes, según pudo constatar EFE.

La asamblea episcopal española, la primera del pontificado de León XIV, arranca un día después de que la cúpula de la CEE se reuniera con el papa, que probablemente pronto aceptará la renuncia que el obispo de Cádiz presentó hace 15 meses al cumplir los 75 años, edad de jubilación de los prelados.

"Lo que hemos vivido en estas últimas semanas con la aparición de denuncias de casos de abusos aviva en nosotros el deseo de seguir impulsando todo esto desde el doble principio de la presunción de inocencia, que queremos respetar y que se respete para todos los ciudadanos, también para los miembros de la Iglesia, y la libertad también que existe de denunciar ante las autoridades civiles o ante la iglesia", afirmó Argüello.

En este sentido, el prelado recordó que, aunque haya prescrito en el ámbito civil, "cualquier caso que necesite ser investigado" puede ser denunciado ante las autoridades eclesiásticas.

Según Argüello, los casos de abusos conocidos en las últimas semanas los llevan a "profundizar la renovación espiritual e intensificar" el trabajo del Plan de Reparación Integral para víctimas de abusos sexuales (PRIVA) que están realizando.

Y remarcó que siguen trabajando en todo lo referido a la atención a las víctimas de abuso con prevención, formación, acogida, cauces para las denuncias y colaboración entre diócesis, congregaciones religiosas y asociaciones.

Sin embargo, el portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Juan Cuatrecasas, lamentó que la Iglesia abogue por respetar la presunción de inocencia por denuncias de abusos sexuales y calificó de "ofensa" que ponga "a la misma altura a la víctima y al presunto pederasta".

"Nos parece una ofensa más dentro de la larga colección de ofensas que está cometiendo la Conferencia Episcopal Española con las víctimas de pederastia eclesiástica", manifestó Cuatrecasas en declaraciones a EFE.

Un informe encargado por la Iglesia española en 2022 por los casos de abusos en su seno, recogía 1.382 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas en España.

El Defensor del Pueblo presentó en octubre de 2023 su propio informe, basado en una encuesta, según la cual el 1,13 % de los españoles mayores de edad sufrió abusos en el ámbito religioso, con lo que, extrapolando el dato a la población total, serían 445.000 las posibles víctimas.