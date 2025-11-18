Agencias

Detenida la propietaria de una joyería de Barcelona por la compraventa de objetos robados

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 22 de octubre a una mujer propietaria de una joyería en el distrito barcelonés del Eixample como presunta responsable por comprar y vender objetos procedentes de robos y hurtos.

En colaboración con Inspección de Trabajo de la Generalitat y de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB), se intervinieron en dos ocasiones joyas adquiridas por la investigada, las cuales escondía en su sujetador --junto con dinero en efectivo-- y que revendía a otras joyerías, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

Se pudo confirmar que las joyas intervenidas procedían de un robo con fuerza en un domicilio de Cervera (Lleida) en junio y, en el transcurso de las gestiones, también se llevaron a cabo dos inspecciones administrativas en los establecimientos regentados por la investigada en agosto y octubre, donde se intervino una máquina para tratar la apnea del sueño, además de más joyas sustraídas.

La investigación se inició a principios del mes de julio a raíz de un incidente en el que un hombre, que fue a vender una joya sustraída, fue presuntamente víctima del robo de su teléfono en el interior de uno de los establecimientos.

La investigación determinó que uno de los responsables del establecimiento se encontraba en prisión, tras lo cual se pudo confirmar la actividad presuntamente delictiva, y el cuerpo pudo establecer que desde el establecimiento no se entregaba ningún tipo de comprobante de venta.

