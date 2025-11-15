China insta a sus ciudadanos a no visitar Japón tras las "erróneas" declaraciones de su primera ministra

El Gobierno de China ha lanzado este sábado una advertencia a sus ciudadanos para que eviten viajar a Japón por motivos de "seguridad", tras un supuesto aumento de las agresiones contra chinos en territorio japonés y después de que unas polémicas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán hayan tensado aún más las relaciones bilaterales.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada y Consulados de China en Japón advierten solemnemente a los ciudadanos chinos de que eviten viajar a Japón próximamente", reza un breve comunicado compartido por el Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio y recogido por el diario 'Global Times'.

Exteriores ha presentado su recomendación, en primer lugar, como una respuesta a los incidentes de seguridad que se han producido a lo largo de este último año contra ciudadanos chinos, que se han traducido en "un deterioro de la seguridad pública" en el país.

"Algunos casos permanecen sin resolver y la seguridad de los ciudadanos chinos en Japón continúa deteriorándose", ha lamentado el Gobierno chino, señalando asimismo las "declaraciones abiertamente provocadoras" emitidas recientemente por "líderes japoneses" en relación a Taiwán como otro argumento de peso para esta advertencia.

Dichas declaraciones, continúa el escrito, "dañan gravemente el clima para los intercambios entre personas de China y Japón y representan riesgos significativos para la seguridad personal y la vida de los ciudadanos chinos en Japón", a los que las autoridades chinas han sugerido "extremar las precauciones y reforzar su autoprotección".

Esta advertencia llega después de que las autoridades de China exigieran ya este jueves a Takaichi retractarse sobre lo que considera unas palabras "escandalosas" vertidas por las autoridades niponas sobre Taiwán, un territorio que Pekín considera una provincia más bajo su soberanía.

Las últimas declaraciones de la primera ministra japonesa se suman al aumento de la tensión entre las partes, especialmente después de que la propia Takaichi afirmara hace una semana que un ataque de China contra Taiwán podría provocar una respuesta militar de Tokio, un pronunciamiento que ha sido duramente condenado por el Gobierno chino.

Así las cosas, Pekín ha llegado a insinuar este mismo viernes a Japón que sufrirá "una derrota aplastante" en caso de que decida intervenir en las disputas en torno a Taiwán, deplorando que las "erróneas" declaraciones de Takaichi sobre Taiwán "suponen una grave interferencia en los asuntos internos de China y una violación del principio de 'una sola China".

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de los ochenta.