Al menos siete muertos y casi 30 heridos por una explosión accidental en una comisaría en India

Al menos siete personas han fallecido, incluidos policías y funcionarios de administración, y 27 más han resultado heridas en una explosión que ha tenido lugar este viernes por la noche en una comisaría de policía de la ciudad india de Srinagar, ha informado el diario indio 'Times of India' citando fuentes de la investigación

La explosión se produjo de manera accidental mientras un grupo de expertos forenses revisaba y extraía muestras de un alijo de explosivos recientemente requisado y almacenado en la oficina en cuestión, la comisaría de policía de Nowgam.

De acuerdo con las autoridades locales, la mayoría de víctimas son policías y miembros del equipo forense. Hasta el momento, se han recuperado seis cadáveres, que han sido trasladados al Centro de Control Policial de Srinagar, y se han iniciado ya las labores de identificación de los mismos.

Entre los heridos, se han identificado al menos 24 policías y tres civiles, con lesiones de diversa consideración, que han sido trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

La cifra de muertos podría no obstante aumentar, ya que cinco de las víctimas se encuentra en estado crítico, han advertido las autoridades, que han revelado que el material incautado formaba parte de un arsenal de 360 kilogramos de material químico explosivo recuperado de la residencia de un médico, Muzammil Ganaie, que había sido previamente arrestado, según el mismo medio.

EuropaPress

