Agencias

Rumanía convoca al embajador ruso para protestar por la violación de su espacio aéreo con un dron

Guardar

El Gobierno de Rumanía ha anunciado este viernes que ha convocado al embajador ruso en Bucarest para protestar por la violación de su espacio aéreo por parte de un dron después de que a principios de esta semana hallara los "posibles" restos de una aeronave no tripulada dentro de su territorio tras la última oleada de ataques.

La ministra de Exteriores rumana, Toiu Oana, ha informado a través de su perfil en la red social X de que su oficina ha presentado al embajador de Rusia "pruebas tangibles, amplias y sólidas de la violación del espacio aéreo rumano" durante la noche del 10 al 11 de noviembre, y ha expresado su "firme protesta contra este acto inaceptable e irresponsable, que constituye una violación de la soberanía".

"Los fragmentos recuperados por las autoridades rumanas en el lugar del accidente demuestran sin lugar a dudas su vinculación y participación en los ataques masivos perpetrados esa noche contra infraestructura civil ucraniana, ubicada en las proximidades de la frontera con Rumanía", ha manifestado.

Asimismo, han recriminado "la reiteración de estas situaciones, que constituyen riesgos particularmente graves para la seguridad de los ciudadanos rumanos, así como para la seguridad de Rumanía y la región", mientras que han condenado "una vez más" los ataques "ilegales e irresponsables" contra infraestructura civil ucraniana próxima a su país, miembro de la OTAN.

Bucarest ha recordado que se reserva su derecho a adoptar "las medidas legales necesarias para proteger a sus ciudadanos y su territorio, incluso a través de todo el espectro de instrumentos políticos, incluidas las sanciones".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El presidente de Polonia bloquea el nombramiento de cerca de medio centenar de jueces

Karol Nawrocki anunció que no permitirá integrar a 46 magistrados propuestos por el Ejecutivo, denuncia que buscan desafiar el marco legal, mientras la administración de Donald Tusk señala que se trata de una maniobra para restringir el equilibrio judicial

El presidente de Polonia bloquea

Malí suspende las emisiones de dos cadenas de televisión francesas a las que acusa de "glorificar el terrorismo"

Malí suspende las emisiones de

El VLT de ESO revela la muerte de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie

Un equipo internacional estudió en tiempo real, mediante un telescopio en Chile, la etapa inicial de una supernova a 22 millones de años luz, captando detalles inéditos sobre el origen y la morfología de estas explosiones cósmicas

El VLT de ESO revela

Zelenski viaja a España la próxima semana y será recibido por Sánchez el martes

Zelenski viaja a España la

Víctimas de abusos dicen que el Gobierno ve "cerca" un acuerdo con la Iglesia para una comisión mixta de reparación

Las asociaciones que representan a afectados urgieron al Ejecutivo y a la jerarquía eclesiástica a avanzar en un pacto formal sobre reparación, reclamando un organismo conjunto antes de fin de año y criticando compensaciones actuales por considerarlas insuficientes

Víctimas de abusos dicen que