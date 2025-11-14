Agencias

Nextil espera un aumento de competitividad por el acuerdo comercial entre EEUU y Guatemala

Guardar

Nextil Group espera que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Guatemala afecte positivamente a los productos fabricados por Nextil Guatemala mediante el aumento de su competitividad y facilitando la captación de nuevos clientes, el crecimiento de volúmenes y la llegada de programas industriales de mayor escala.

"Para Nextil, supone una oportunidad directa para acelerar la captación de nuevos clientes y programas, aumentar volúmenes y seguir consolidando nuestro modelo vertical orientado a Estados Unidos. Hemos invertido de forma anticipada en ampliar capacidad productiva y hoy esa estrategia se confirma como un acierto", destacó el consejero delegado de Nextil Group, César Revenga, en un comunicado.

Con este nuevo marco comercial, la compañía "consolida a Guatemala como uno de sus hubs estratégicos", según se avanza en la ejecución de su Plan Estratégico 2024-2026, reforzando así su papel en la transición global hacia modelos de producción "más cercanos, trazables y sostenibles".

De esta manera, Nextil reafirma su compromiso con el desarrollo del tejido industrial guatemalteco" mediante la generación de empleo local, la formación continua, la igualdad de oportunidades, la innovación sostenible y sus procesos de tintado responsable basados en la tecnología Greendyes.

El acuerdo alcanzado entre ambos países contempla la reducción de barreras no arancelarias, la agilización de certificaciones, avances regulatorios y mejoras en ámbitos laborales y medioambientales.

Así, según Nextil, este conjunto de medidas "fortalecerá significativamente la posición de Guatemala como destino industrial para marcas estadounidenses que buscan capacidades cercanas, fiables y sostenibles, bajo el marco del tratado CAFTA-DR".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenidos cuatro supuestos miembros de los talibán paquistaníes por su papel en el atentado en Islamabad

Detenidos cuatro supuestos miembros de

El mercado transaccional de México registra un aumento del 91% hasta octubre de 2025, según TTR Data

El mercado transaccional de México

Irán dice que las parlamentarias en Irak son "un importante paso adelante para consolidar el proceso democrático"

Irán dice que las parlamentarias

La ONU ordena una misión independiente para investigar las atrocidades de las RSF en El Fasher (Sudán)

La ONU ordena una misión

La Federación de Diabetes pide un Plan Nacional de cribado pediátrico para la detección precoz de la diabetes tipo 1

Especialistas advierten sobre la importancia de anticipar los diagnósticos en menores, pues la intervención precoz puede evitar complicaciones graves y reducir ingresos hospitalarios, según informes recientes y testimonios recogidos por la Federación Española de Diabetes y sociedades científicas

La Federación de Diabetes pide