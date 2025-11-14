La colombiana Ecopetrol gana 1.700 millones de euros en los primeros nueve meses del 2025, un 32% menos

La colombiana estatal Ecopetrol obtuvo un beneficio neto atribuido de 7.502 millones de pesos colombianos (1.700 millones de euros) en los primeros nueve meses del 2025, lo que supone un descenso del 32% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas totales alcanzaron los 90.875 millones de pesos colombianos (20.863 millones de euros) hasta septiembre, un 7,8% menos en comparación con el mismo período del 2024.

En el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto atribuido se ubicó en los 2.563 millones de pesos colombianos (588 millones de euros), un 29,8% menos, mientras que las ventas totales disminuyeron en un 13,8%, hasta los 29.840 millones de pesos colombianos (6.800 millones de euros).

En paralelo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 36.720 millones de pesos colombianos (8.429 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un recorte del 13,1%, al tiempo que el margen Ebitda fue del 40,4%, unos 2,5 puntos porcentuales por debajo del mismo período del año anterior.

La compañía explica que los resultados fueron apalancados por el aumento en la producción de crudo, el programa de eficiencias y mejores diferenciales de la canasta contra el petróleo Brent, pese a menores precios de mercado, desafíos de entorno en la línea de hidrocarburos y mantenimientos programados en la Refinería de Barrancabermeja.

Por zonas geográficas, las ventas en Colombia mostraron una disminución del 2,9% en el tercer trimestre del año anterior debido al descenso del 20% en ventas de gas por menores cantidades contratadas en Cusiana-Cupiagua debido a la declinación natural de los campos.

Por otra parte, las ventas internacionales registraron un descenso del 12,8% en el tercer trimestre del año como consecuencia de la disminución del 15,6% en la exportación de crudos por las mayores cargas en refinerías y variación en inventarios en la cadena logística.

Al cierre del tercer trimestre, Ecopetrol acumuló inversiones por un total de 17.300 millones de pesos colombianos (3.971 millones de euros), de las cuales el 64% se ejecutaron en Colombia y el 36% se destinó a operaciones internacionales, principalmente en Brasil (20%), Estados Unidos (!2%) y otras geografías (4%).