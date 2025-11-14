El Festival de Cine arranca este viernes con la presencia de actores destacados y ofrecerá 111 películas

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano arranca este viernes su edición 51 con la gala de apertura, que se celebrará a las 21,00 horas en el Palacio de Congresos de la Casa Colón y reunirá en su alfombra roja a numerosos rostros conocidos del cine y la televisión. Entre ellos, los actores Milena Smit y Yon González, que recibirán el Premio Luz del Festival. Además, podrán visualizarse un total de 111 títulos seleccionados de entre más de 1.600 producciones recibidas, con la mitad de producción de la programación dirigida por mujeres.

Por la gala inaugural pasarán actrices como Cayetana Guillén Cuervo, Cristina Castaño, Manuela Vellés, Ángela Cervantes, Martina Cariddi o Carla Nieto; y actores como Paco Tous, Ricardo Gómez, Canco Rodríguez, Manu Baqueiro, Carlos Santos o Marc Clotet. A ellos se sumarán la periodista Mariló Montero, la viuda de Jesús Hermida, Begoña Fernández, y su hijo, Jaime Hermida; el presentador, actor y humorista Manu Sánchez, encargado de conducir la ceremonia; y la cantante Soleá Morente, que protagonizará la actuación musical de la noche.

Tras la gala, el público asistente podrá disfrutar de la proyección inaugural con 'Descifrando a Hermida', largometraje documental dirigido por Esteban Magaz que rinde homenaje al periodista onubense Jesús Hermida, una de las figuras "más emblemáticas de la comunicación en España".

La gran protagonista, la Sección Oficial de Largometrajes, con 12 títulos que podrán verse por primera vez en España y que competirán por el Colón de Oro, además de otros dos fuera de concurso. Se trata de producciones iberoamericanas reconocidas en prestigiosos festivales internacionales como Berlín, Guadalajara, Vision du Réel, Mar del Plata, Toronto, Venecia o Tribeca.

A la Sección Oficial se suman las secciones Acento, la Sección Oficial de Cortometrajes, Talento Andaluz, Pantalla Huelva, Cine y Valores, Primera pantalla, sesiones especiales, además de un ciclo especial en la plataforma Filmin, donde también se programa Ventana Cinéfila. La música y otras disciplinas artísticas tendrán también su espacio con propuestas como la nueva sección Latidos, con sesiones gratuitas y benéficas, y la exposición fotográfica Las hijas del jazz, del fotógrafo Omar Ayyashi, que se exhibirá en el Espacio Santa Fe.

El jurado oficial estará compuesto por profesionales de la industria del cine y los festivales como la directora del Festival de Cine Español de Nantes, Pilar Martínez-Vasseur, el actor dominicano Jean Cruz y la directora del London Spanish Film Festival, Joana Granero.

CUATRO HOMENAJES

Cuatro serán los homenajes oficiales: los Premios Luz a Milena Smit y Yon González, que se entregarán en la gala inaugural del 14 de noviembre; y los Premios Ciudad de Huelva, Pilar Castro, que recibirá el premio el sábado, 15 de noviembre, y Fernando Tejero, que recibirá el premio el miércoles, 19 de noviembre. Se suma el Premio al Cineasta Andaluz, que entrega RTVA el jueves 20 de noviembre, al guionista y director Rafael Cobos.

El palmarés oficial se hará público en la gala de clausura, el sábado, 22 de noviembre, que estará presentada por Adolfo Zarandieta y contará con la actuación de Carlos Baute.

Por otro lado, Cabe destacar actividades educativas como Primera Pantalla o Ventana Cinéfilas, con una programación especial para alumnos y docentes de centros educativos de Huelva y su provincia, el programa Jóvenes Cinéfilos Comunicadores y Cine y Valores, desarrollado junto a entidades como la Academia de Cine de Andalucía y la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA).

En el ámbito de la formación de profesionales, el festival mantiene y amplía su apuesta con el programa para guionistas CreANDo, impulsado por la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, en colaboración con la UNIA, y con los visitantes del programa realizado con la Residencia de Cine de Extremadura, que permite continuar con el desarrollo de proyectos iberoamericanos.

A estas actividades se suman la master class del actor Paco Tous para estudiantes de Artes Escénicas --el IES Pintor Pedro Gómez--, organizada junto a Aisge y prevista para el viernes 14; la masterclass 'Cómo convertir un guión en imágenes. Puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie¡, con el cineasta Miguel Ángel Vivas, organizada por la Fundación SGAE y prevista para el martes 18 de noviembre; o el encuentro Miradas documentales del cine andaluz, un recorrido por el género documental andaluz a través de cineastas participantes en el Festival de Huelva, organizado en colaboración con la Academia de Cine de Andalucía y que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre.