Alcaraz recibe el trofeo como número 1 del 2025: "Es algo para lo que estoy trabajando muy duro"

Durante la ceremonia celebrada en la pista del Inalpi Arena de Turín, Carlos Alcaraz expresó que este reconocimiento representa un esfuerzo constante compartido con su equipo y su familia, destacando que el trabajo colectivo ha sido determinante para consolidarse en la cima del tenis mundial. Según publicó la agencia de noticias, el tenista recibió el trofeo que lo acredita como mejor jugador del año 2025, una distinción que anteriormente había obtenido en 2022 y que ahora vuelve a su poder tras otra temporada en la élite.

El medio detalló que Alcaraz se mostró agradecido y subrayó la importancia del compromiso diario junto a las personas que le rodean. "Es un placer para mí ser el número 1. Es algo para lo que estoy trabajando muy duro con mi equipo todos los días. Es un viaje que no haces solo, lo haces con todo el equipo y la familia. Estoy muy contento y orgulloso de compartir este momento con ellos", dijo el murciano durante sus declaraciones en el recinto italiano donde se disputan las Finales ATP.

El jugador de Murcia, de acuerdo con el medio que cubrió el evento, hizo especial énfasis en el valor del apoyo recibido tanto de su entorno profesional como personal, así como en las muestras de afecto de los aficionados en diferentes partes del mundo. Alcaraz manifestó su satisfacción por la oportunidad de vivir nuevamente esta experiencia con el mismo equipo que le acompañó en su primer logro semejante, aunque reconoció la presencia de algunos integrantes nuevos, de quienes también se declaró satisfecho.

Según consignó la fuente, Alcaraz dedicó palabras de reconocimiento a quienes siguen su carrera desde las gradas y a través de diferentes plataformas. "No puedo agradecer lo suficiente el apoyo que he recibido, estoy muy agradecido", afirmó mientras mencionaba la energía que le transmiten los seguidores durante la extensa temporada, que abarca torneos desde enero hasta noviembre. El tenista señaló que ese ambiente positivo es fundamental para mantener su rendimiento y poder seguir sumando títulos a su trayectoria.

Tal como informó el medio, Alcaraz quiso compartir esta distinción no solo con las personas de su círculo más cercano, sino también con todos los seguidores que acuden a los torneos. "Quiero dar las gracias a la gente que viene a los torneos y este trofeo es para ellos, no solo para mí y para mi equipo", concluyó su intervención frente al público presente en Turín.

El acto, que tuvo como escenario las Finales ATP, reunió a las principales figuras del tenis internacional y volvió a poner de relieve la proyección y solidez del deportista español. Según reportó la prensa, su reconocimiento actual refuerza la posición de Alcaraz entre los grandes nombres del circuito, con la particularidad de repetir el éxito logrado en una etapa anterior y manteniendo la base de confianza tanto en su estructura profesional como familiar.

En el transcurso de su carrera, Alcaraz ha insistido en la relevancia del ambiente que le rodea para afrontar las exigencias del calendario y los desafíos propios del alto rendimiento. Como transmitió el medio, el tenista reiteró que los logros individuales en deportes como el tenis suelen tener raíces en el respaldo y trabajo conjunto de quienes contribuyen, tanto a nivel técnico como emocional, a sobrellevar cada competición y salida internacional.