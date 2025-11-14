Agencias

Al menos tres muertos y tres heridos al estrellarse un autobús contra una parada de Estocolmo (Suecia)

Al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas al haber sido arrollados por un autobús que se ha estrellado este viernes contra una parada en el centro de la capital de Suecia, Estocolmo.

La Policía de la ciudad ha informado de que continúan las labores de identificación de los fallecidos, mientras que los heridos se encuentran hospitalizadas, según reza un comunicado publicado en su página web.

Antes de conocer el balance de víctimas, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, no ha querido especular sobre los motivos del siniestro y en su lugar ha pedido a la población que deje trabajar a "la Policía, los servicios de ambulancia y rescate" porque "tienen ahora una labor muy difícil e importante que realizar".

El incidente ha ocurrido en torno a las 15.23 horas, en una parada del barrio de Östermalm. La Policía se limita a explicar que "el incidente está siendo investigado como un homicidio con agravante" pero ha indicado que por el momento se desconocen las causas. Sin embargo, según la cadena de televisión SVT, las fuerzas de seguridad no creen que se trate de un acto terrorista.

