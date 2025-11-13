Agencias

Registran la vivienda de un político de extrema derecha de Alemania por un supuesto complot terrorista

La Fiscalía de Turingia ha informado este jueves de que la vivienda de un político vinculado al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ha sido registrada bajo sospecha de apoyo a una organización terrorista.

Un portavoz del organismo ha precisado que se han recabado pruebas en el mencionado domicilio, ubicado en la ciudad de Ilmenau (este), y en otras dos propiedades, pero no se prevén detenciones. El político en cuestión representa a AfD pero no es miembro del partido.

Las autoridades le acusan de apoyar al denominado 'Grupo Imperio' --organización terrorista de extrema derecha fundada en 2022-- y de colaborar en la preparación de un complot contra el Gobierno federal. Su caso está relacionada con las investigaciones sobre el intento de secuestro del exministro de Sanidad Karl Lauterbach.

EuropaPress

