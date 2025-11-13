El juicio en apelación en Francia contra el expresidente Nicolas Sarkozy arrancará el 16 de marzo de 2026

El juicio en apelación contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por asociación de malhechores en relación con los fondos recibidos por su campaña de manos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi, arrancará el 16 de marzo, según ha anunciado este jueves la Corte de Apelaciones de París.

El tribunal ha indicado en un breve comunicado que "el caso de la 'financiación libia' será examinado en apelación entre el 16 de marzo y el 3 de junio de 2026 por parte de la Cámara de Apelaciones Penales", días después de que Sarkozy saliera de prisión bajo medidas de control judicial tras cerca de tres semanas encarcelado.

El expresidente francés abandonó el lunes la prisión, en la que entró el 21 de octubre, después de que un tribunal aceptara la petición de la Fiscalía para que fuera liberado a la espera del proceso de apelación de la sentencia. Durante la vista, el exmandatario reiteró que "nunca admitirá" haber reclamado financiación al exlíder libio, antes de afirmar que su estancia en prisión es "una terrible experiencia".

Sarkozy entró en prisión denunciando ser víctima de un "escándalo judicial" que ha "humillado" a Francia. El antiguo dirigente conservador, que se convirtió en el primer expresidente de Francia en entrar en la cárcel, siempre ha negado cualquier irregularidad y ha denunciado una supuesta persecución política contra él a través de los tribunales.