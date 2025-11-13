El Ejército de Israel mata a dos palestinos de 15 años cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón

El Ejército de Israel ha matado este jueves a dos niños palestinos de 15 años cerca de la ciudad cisjordana de Hebrón, concretamente en los alrededores del asentamiento de Carmei Tzur, en medio del aumento de las incursiones y las operaciones de las fuerzas israelíes en la zona.

La Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina ha informado de la muerte de Bilal Bahaa Ali Baaran y de Muhamad Mahmud abú Ayash, ambos de 15 años, "por balas de la ocupación" cerca de la localidad de Beit Umar, situada al norte de Hebrón, "y de la retención de sus cuerpos", según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

El Ejército israelí ha afirmado por su parte que sus militares "tendieron una emboscada cerca del asentamiento de Carmei Tzur" para "eliminar a dos terroristas que se dirigían a perpetrar un ataque", sin dar más detalles al respecto y sin facilitar la identidades de estas personas.

HAMÁS Y YIHAD ISLÁMICA DENUNCIAN EL ATAQUE ISRAELÍ

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado que "la política" de Israel "de atacar a jóvenes y niños en Cisjordania constituye un crimen atroz perpetrado por un Gobierno asesino y terrorista, que continúa su agresión contra el pueblo palestino, su tierra y sus lugares sagrados".

"Lamentamos profundamente la pérdida de los dos mártires de Hebrón y afirmamos que todos los intentos de la ocupación por aterrorizar al pueblo de Cisjordania mediante asesinatos sistemáticos fracasarán y solo fortalecerán la determinación y la firmeza de nuestro pueblo, reforzando la voluntad de la resistencia", ha expresado.

En este sentido, Hamás ha afirmado que la "agresión" de las tropas y los colonos israelíes en Cisjordania "solo fortalecerá la adhesión" del pueblo palestino a sus derechos y su determinación de enfrentar la arrogancia y los continuos ataques", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

Por su parte, Yihad Islámica ha hecho hincapié en que el uso de munición real por parte del Ejército israelí en este caso "constituye una ejecución sumaria y un claro crimen de guerra", que "forma parte de las operaciones terroristas perpetradas" por las tropas israelíes y los grupos de colonos.

"Las políticas de la ocupación y los crímenes que esta entidad sigue cometiendo constituyen una peligrosa y sistemática escalada de agresión contra nuestro pueblo, lo que exige intensificar todas las formas de resistencia para confrontar y frenar estas políticas", ha concluido la milicia.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos ha muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.