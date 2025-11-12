Israel reabre el paso de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza

Las autoridades de Israel han informado este miércoles de la reapertura del paso fronterizo de Zikim, situado en el norte de la Franja de Gaza, para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino dos meses después de que fuera cerrado durante una operación del Ejército.

"En cumplimiento de una directiva del Gobierno, se ha abierto el paso fronterizo de Zikim para la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos.

Así, ha explicado que la ayuda "será transportada por la ONU y organizaciones internacionales tras exhaustivas inspecciones de seguridad a cargo de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa".

El paso fue cerrado el pasado 12 de septiembre con motivo de la puesta en marcha de la segunda fase de la operación 'Carros de Gideón', centrada en la ciudad de Gaza y con la que las fuerzas israelíes buscaban acabar con Hamás y destruir todas sus capacidades militares.