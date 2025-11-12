Agencias

El presidente de Polonia bloquea el nombramiento de cerca de medio centenar de jueces

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha informado este miércoles de que ha decidido bloquear el nombramiento de cerca de medio centenar de jueces nominados por el Gobierno, a los que ha acusado de cuestionar el orden constitucional del país, escalando así la confrontación con el gabinete de Donald Tusk.

"Rechazo el nombramiento de 46 jueces. Esto no es solo una declaración verbal, sino una decisión concreta de rechazar los nombramientos de jueces", ha declarado el jefe de Estado polaco durante una conferencia de prensa.

Nawrocki ha agregado que no dará "ninguna oportunidad a aquellos jueces que cuestionan el orden constitucional de la República de Polonia, a aquellos jueces que escuchan las perversas insinuaciones del ministro de Justicia, Waldemar Zurek, quien les incita a cuestionar el orden constitucional".

Por su parte, el portavoz del gobierno, Adam Szlapka, ha considerado que la decisión del presidente de negarse a nombrar jueces demuestra un intento de usurpar poderes, así como por cuestionar los principios constitucionales de independencia judicial, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias PAP.

"Los jueces tienen derecho --y existen precedentes tanto de tribunales polacos como europeos-- a cuestionar la condición jurídica de otros jueces mediante sentencias. Hay precedentes de tribunales europeos y polacos al respecto", ha recalcado, rechazando así los argumentos de Nawrocki.

La decisión llega en medio del intento de Zurek de revertir las reformas al sistema legal introducidas por el anterior gobierno, liderado por el partido nacionalista Ley y Justicia (PiS), que según los críticos debilitaron la independencia judicial.

EuropaPress

