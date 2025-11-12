Agencias

El G7 subraya la "urgente necesidad" de un alto el fuego "inmediato" en Ucrania

Los ministros de Exteriores del G7 han subrayado este miércoles desde la región canadiense de Niagara la "urgente necesidad" de un alto el fuego "inmediato" en Ucrania, en medio de las dudas sobre el compromiso de Rusia a negociar un fin al conflicto.

"Reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su derecho a existir, así como de su libertad, soberanía e independencia. Reiteramos la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato", reza un comunicado conjunto.

En este sentido, han acordado que "la actual línea de contacto debe ser el punto de partida de las negociaciones", si bien han recordado su "compromiso con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza".

Así, han asegurado que están presionando económicamente a Rusia y que están "explorando medidas contra los países o entidades que contribuyen a financiar sus esfuerzos bélicos". También han condenado la ayuda militar de Corea del Norte e Irán, así como el suministro de armas y componentes por parte de China.

Por último, han "reconocido las conversaciones en curso sobre diversas opciones de financiación", en referencia a los activos rusos bloqueados, y han aprovechado la ocasión para condenar los recientes ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.

