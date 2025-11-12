AMP. Jannik Sinner doblega a Alexander Zverev y se asegura las 'semis' en las Finales ATP

El tenista canadiense Félix Auger-Aliassime logró superar un partido de alta exigencia tras remontar ante el estadounidense Ben Shelton en un encuentro que se prolongó por dos horas y media, manteniéndose así con opciones de avanzar en las Finales de la ATP. El resultado entre ambos, sumado a la posterior derrota de Alexander Zverev frente al local Jannik Sinner, dibuja el cuadro de aspirantes en el grupo Bjorn Borg al cierre de la fase de grupos. De acuerdo con Europa Press, Sinner selló su pase a semifinales gracias a una victoria categórica sobre el alemán, impulsado por el respaldo del público en Turín.

El enfrentamiento entre Auger-Aliassime y Shelton se caracterizó por un elevado dominio desde el saque por parte de ambos jugadores, sosteniéndose por encima del 70% en puntos ganados con el servicio. El canadiense cedió el primer set por 4-6 tras un inicio contundente de su rival, quien se mostró seguro al saque y en el peloteo de fondo, apenas acumulando cinco errores no forzados, como consignó Europa Press. Shelton concretó una ruptura en el tercer juego y llegó a tener una ventaja de 1-4, pero flaqueó cuando intentaba cerrar el parcial, permitiendo la reacción parcial de su adversario. A pesar de ello, volvió a quebrar al canadiense y se quedó con la manga.

En el segundo set, la igualdad fue la nota predominante. Ninguno de los contendientes consiguió generarse oportunidades de quiebre, lo que llevó la definición al desempate. Auger-Aliassime arrancó mejor en ese 'tie-break', aunque precisó de cuatro pelotas de set para forzar el desenlace en un apretado 9-7, según detalló Europa Press. Esto llevó el partido a un tercer set en la pista dura bajo techo del Inalpi Arena de Turín.

Durante la manga definitiva, las emociones se intensificaron cuando Shelton salvó un 15-40 en el cuarto juego, lo que mantuvo la paridad e insinuaba una resolución ajustada. Sin embargo, el canadiense intensificó la presión sobre el cierre y consiguió romper el servicio para colocarse 7-5, sellando así la victoria. Este triunfo permite a Auger-Aliassime continuar con opciones matemáticas de clasificación, dependiendo de su desempeño ante Zverev en la última jornada del grupo Bjorn Borg.

Posteriormente, el turno correspondió al italiano Jannik Sinner, que se enfrentó al alemán Alexander Zverev en un duelo clave por la clasificación a las semifinales, publicó Europa Press. Sinner, arropado por la afición italiana en el Inalpi Arena, logró imponerse en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-3. El jugador local debió afrontar dos puntos de quiebre en el inicio del partido, pero una vez superados, mantuvo el control del encuentro.

Según resaltó Europa Press, el primer parcial se decidió en el décimo juego, cuando Sinner pudo capitalizar una nueva opción de ruptura y confirmó la superioridad en esa manga. El segundo set mantuvo una dinámica similar: Sinner superó un complicado 0-40 en contra en el tercer juego, frustrando la moral de Zverev. El alemán, visiblemente incómodo, protestó al juez de silla por una decisión arbitral y poco después pidió la interrupción de la iluminación de la publicidad en una de las vallas al borde de la pista. En medio de esos reclamos, Sinner aprovechó su solidez para concretar otro quiebre en el sexto juego y encaminó la victoria.

La actuación de Sinner, informada por Europa Press, asegura su presencia entre los mejores cuatro tenistas del certamen y deja sin opciones de clasificación a Ben Shelton, quien dependía de un triunfo alemán para seguir con vida en el torneo. Con el pase de Sinner asegurado, el grupo queda pendiente del resultado entre Zverev y Auger-Aliassime en la jornada final, que determinará el panorama de clasificados.

El desarrollo de la jornada consolidó a Sinner como una de las figuras locales del torneo y dejó a Félix Auger-Aliassime con posibilidades de avanzar, mientras que la eliminación de Shelton se confirmó tras los resultados combinados según lo reseñado por Europa Press. Los partidos han estado marcados por el alto nivel técnico y la tensión propia de la recta final de la fase de grupos de un certamen que convoca a los mejores jugadores del circuito mundial.