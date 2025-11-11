Priorizar productos frescos, locales y de temporada, clave para una dieta mediterránea respetuosa con el planeta

El informe divulgado por Alimentta advierte que reducir el reemplazo de la carne por pescado tampoco constituye la solución ideal, y sugiere mantener una ingesta moderada de pescado, evaluando especies locales de pequeño tamaño, preferentemente azul, tras considerar que el consumo excesivo puede amplificar presiones sobre los ecosistemas marinos. El think tank enfatiza que la pesca artesanal aporta valor social y económico a las comunidades costeras al tiempo que protege los hábitats marinos. Esta perspectiva forma parte del decálogo presentado por Alimentta, en el que se aborda la urgencia de una transformación del sistema alimentario para acomodar prácticas que beneficien tanto la salud humana como la de los ecosistemas.

Según el medio Alimentta, el decálogo recomienda limitar el consumo de carne a un máximo de tres veces por semana y priorizar, en esos casos, especies como ovino, caprino y conejo provenientes de explotaciones extensivas. El grupo argumenta que la ganadería intensiva no solo provoca altos impactos ambientales, sino que también contribuye al uso sistemático de antibióticos y hormonas. De acuerdo con el informe base titulado “Hacia la transformación del sistema alimentario en España: situación actual, impactos y escenarios de futuro”, la ganadería extensiva, por el contrario, favorece la conservación de la biodiversidad y mejora el bienestar animal.

El documento, elaborado por Alimentta, analiza el modelo alimentario español en su dimensión económica, social y ambiental, y plantea diez líneas de actuación destinadas a promover un sistema alimentario resiliente y responsable. Tal como detalló Alimentta, uno de los puntos centrales es el fomento de una dieta mediterránea basada en productos frescos de origen vegetal, adquiridos en mercados locales y comercios de barrio para garantizar proximidad y estacionalidad de los alimentos. Este enfoque pretende reforzar tanto la sostenibilidad ambiental como la salud pública, articulando una transición proteica que reduzca el protagonismo de los productos animales.

El informe también aconseja la ampliación del consumo de alimentos de origen vegetal, como legumbres, hortalizas, cereales integrales y frutos secos, cuyo cultivo presenta menores repercusiones ambientales frente a los productos animales. Alimentta sostiene que el perfil proteico de estos alimentos puede suplir de forma significativa a la carne, al tiempo que contribuye a mantener y mejorar la fertilidad del suelo. La producción local y ecológica, según señaló el think tank, minimiza la exposición a plaguicidas, lo que repercute favorablemente tanto en la salud de los consumidores como en el equilibrio de los ecosistemas.

El decálogo de Alimentta incorpora la recomendación de favorecer el uso de aceite de oliva virgen extra como principal fuente de grasa en la cocina y para aderezos, en virtud de sus propiedades beneficiosas para la salud, según consignó el grupo. Paralelamente, insta a evitar los ultraprocesados, objetando que estos productos presentan una menor calidad nutricional y tienden a incrementar la contaminación del agua y del aire.

Otra propuesta remarcada es la elección de agua del grifo sobre las alternativas envasadas, con el objetivo de reducir el empleo de plásticos y envases desechables tanto en las compras como en el hogar. Alimentta advierte que los plásticos no solo actúan como potencial fuente de contaminantes químicos, sino que su acumulación afecta directamente a los ecosistemas terrestres y marinos. Por ello, sugiere organizar las compras y planificar las comidas en el hogar como estrategia para recortar el desperdicio alimentario, promoviendo así una dieta más equilibrada y económicamente eficiente.

Isabel Cerrillo, socia fundadora de Alimentta y especialista en nutrición y bromatología, manifestó según Alimentta que el seguimiento de la dieta mediterránea consolida la transición hacia patrones alimentarios en los que predominan proteínas vegetales y legumbres, sinergia que, combinada con una agricultura ecológica, impulsa modelos más saludables y sostenibles de producción y consumo. En la misma línea, Pablo Saralegui, coordinador del informe, señaló a Alimentta que la base de una transición proteica y sostenible radica en el conocimiento, la producción responsable y la colaboración de todos los agentes vinculados al sistema alimentario.

Saralegui añadió, conforme recoge el medio, que “es posible equilibrar la salud de las personas con la del planeta”, un principio que atraviesa el enfoque del decálogo. La divulgación de estas recomendaciones coincide con el Día Mundial de la Dieta Mediterránea, celebrado el jueves de la presente semana, escenario que busca visibilizar el valor de este patrón alimentario dentro de la agenda de sostenibilidad.

El informe de Alimentta subraya la importancia de la implicación directa tanto de consumidores como de productores para alcanzar una transformación real de los hábitos alimentarios, proponiendo orientar las decisiones cotidianas hacia opciones que prioricen el bienestar personal y ambiental. De acuerdo con el grupo, solo el compromiso conjunto de todos los participantes del sistema alimentario permitirá fortalecer la resiliencia de los territorios y atenuar los efectos negativos derivados del actual modelo de consumo y producción de alimentos.

Entre las diez medidas planteadas por Alimentta figuran recomendaciones prácticas como apostar por productos frescos, autóctonos y de temporada para completar una dieta mediterránea que respete los equilibrios ecológicos y refuerce la salud pública. Según Alimentta, la transformación propuesta no se limita a una mera renovación del listado de alimentos, sino que abarca la manera en que son cultivados, transformados y comercializados, proponiendo una nueva perspectiva sobre el impacto de las elecciones alimentarias diarias en la sociedad y en el planeta.