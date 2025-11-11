Agencias

Mueren doce personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

Al menos doce personas han muerto y cerca de veinte han resultado heridas este martes a causa de un atentado suicida cerca de un tribunal situado en la capital de Pakistán, Islamabad, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

Fuentes policiales citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV han indicado que la explosión ha tenido lugar en un vehículo aparcado frente a un tribunal de distrito, que ha sido evacuado posteriormente por motivos de seguridad.

Las autoridades han enviado al lugar un refuerzo de seguridad, así como expertos para analizar la escena de la explosión. En el lugar habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, si bien por ahora no hay detalles sobre su posible identidad.

