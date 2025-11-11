El Teatro Real celebra el aniversario de 'El lago de los cisnes' de Matthew Bourne con cinco funciones en noviembre

El Teatro Real celebrará el 30 aniversario de 'El lago de los cines: la nueva generación' de Matthew Bourne con cinco funciones en noviembre los días los días 19, 20 y 21 (todas a las 19.00 horas) y el día 22 (a las 12.30 horas y a las 18.00).

Esta obra reinterpreta el clásico de Chaikovski y lo convierte en un relato nuevo, "rompedor y lleno de audacia" y que "desafía las normas del ballet clásico", interpretado por la compañía británica del propio Bourne, New Adventures, como ha indicado el Real en un comunicado.

Con todos los cisnes masculinos, y las necesarias modificaciones en el discurso narrativo --desaparece la princesa encantada, sustituida por un atormentado príncipe-- Bourne construye una historia que muestra al protagonista con sus deseos y anhelos en un mundo de represión donde se siente asfixiado, frustrado y confuso, sentimientos que se acentúan con la aparición del Cisne Blanco poderoso, fuerte y seductor. Según el Teatro Real, el drama se convierte en un análisis de la masculinidad en la sociedad actual con pinceladas de humor.

Según el Teatro, es precisamente la actualización del lenguaje coreográfico y narrativo el que "ha conectado de forma rotunda" con un público más joven. "Nada cambia en la partitura, pero todo es diferente e hipnótico en el escenario, con su impactante decorado y un vestuario imaginativo, opulento y realmente bello, creado por el premiado Lez Brotherston, y una iluminación magistral de Paule Constable que pone en relieve lo obvio y lo subliminal de cada escena", han matizado.

Desde su estreno el 9 de noviembre de 1995 en el Sadler's Wells de Londres, la producción ha sido reconocida con más de treinta galardones entre los que destacan el premio Olivier a la mejor producción (1996), Time Out de Danza (1996, 1997), premio del Círculo de Críticos de Teatro de Los Ángeles (1997), premio Astaire (1999) y tres premios Tony: mejor director de musical, mejor coreografía y mejor vestuario (1999). También ha aparecido en el cine: 'Billy Elliot', ópera prima Stephen Daldry, incluía en su escena final un fragmento de esta creación de 'El lago de los cisnes' con la aparición del bailarín británico Adam Cooper.