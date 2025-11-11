El ministro de Exteriores sirio celebra que Damasco retome sus capacidades diplomáticas en EEUU

El ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, ha apuntado este lunes a una próxima reapertura de legación diplomática en Estados Unidos, después de que el Gobierno de Donald Trump haya anunciado el levantamiento temporal de sanciones impuestas bajo la ley César de Protección civil de Siria (2019), en una medida que ha sido anunciada en el marco de la visita del presidente sirio, Ahmed al Shara, al inquilino de la Casa Blanca.

El jefe de la diplomacia siria ha celebrado que "hoy, Siria recupera la capacidad de ejercer su papel diplomático con total libertad en territorio estadounidense", una declaración difundida a través de la agencia de noticias estatal SANA.

Por su parte, el representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, Ibrahim Alabi, ha asegurado en una entrevista concedida a SANA que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "ha entregado" una carta a su par sirio, con quien se ha reunido este mismo lunes, afirmando que "se permitiría" la reapertura de la Embajada siria en Washington cuando Damasco lo deseara, una vez eliminadas las sanciones impuestas durante el extinto régimen de Bashar al Assad.

Las autoridades estadounidenses, que no han confirmado la entrega de la misiva, han decidido levantar durante 180 días las sanciones impuestas bajo la ley César de Protección civil de Siria (2019), a excepción de las transacciones que involucren a los gobiernos de Rusia e Irán.

El anuncio ha tenido lugar mientras el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, estaba reunido con el inquilino de la Casa Blanca, en una visita que representa uno de los apegos de su iniciativa para reincorporar a Siria a la comunidad internacional y despejar las sospechas que pesan sobre su figura por su pasado yihadista.

El presidente estadounidense ha vuelto a elogiarlo, esta vez en su plataforma Truth Social, donde ha afirmado que ha sido "un honor pasar tiempo con" Al Shara y que "espero volver a verle y hablar con él de nuevo". "Todo el mundo habla del gran milagro que está teniendo lugar en Oriente Próximo. Tener una Siria estable y próspera es muy importante para todos los países de la región", ha declarado después de subrayar que el líder sirio "es un gran defensor" de la paz.